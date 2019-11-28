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Частка комуналки у витратах
українців удвічі нижча, ніж...

Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:13

Re: Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж.

До 60% украинцев просто не могут позволить себе такие расходы.
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