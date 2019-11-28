Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж...

phantom_systems написав:
Мальта и Кипр живут без отопления, там зимой температура ниже 10 градусов не опускается.
Переведем в Украинские реалии-- у нас зарплата в гривнах у них в евро, логично считать для каждой страны ее доход/расход в той валюте которая там есть...смотрим отопление 35 грн/м средняя двушка 50 метров 35*50=1750 евро мальтокиприоты в наших условиях платили бы за отопление. Теперь есть такая статья как - за обслуживание будынка - у меня лично 10,1 гр/метр..Раз в мальтах и кипрах ЕС и евро то считаем в их валюте 50*10,1=505 евро.. + отопление 1750= 2255 евро... это без воды теплой и холодной без волдоотвода и без света с газом..
Как видим отношение коммуналка/зарплата в Украине по сравнению с ЕС просто зашкаливает..