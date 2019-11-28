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Частка комуналки у витратах
українців удвічі нижча, ніж...

Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:13

Re: Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж.

До 60% украинцев просто не могут позволить себе такие расходы.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 12:21

Re: Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж.

  phantom_systems написав:Мальта и Кипр живут без отопления, там зимой температура ниже 10 градусов не опускается.
Переведем в Украинские реалии-- у нас зарплата в гривнах у них в евро, логично считать для каждой страны ее доход/расход в той валюте которая там есть...смотрим отопление 35 грн/м средняя двушка 50 метров 35*50=1750 евро мальтокиприоты в наших условиях платили бы за отопление. Теперь есть такая статья как - за обслуживание будынка - у меня лично 10,1 гр/метр..Раз в мальтах и кипрах ЕС и евро то считаем в их валюте 50*10,1=505 евро.. + отопление 1750= 2255 евро... это без воды теплой и холодной без волдоотвода и без света с газом..
Как видим отношение коммуналка/зарплата в Украине по сравнению с ЕС просто зашкаливает..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 14:16

так для Европы есть диаграммы и и видим что на жильё у них тратят 24%.
А што в Украине?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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