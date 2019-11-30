У 2020 році продовжиться зміцнення гривні, що в кінцевому підсумку може призвести до стагнації промислового виробництва і зростання невиробничого сектора економіки.
Дивися повний текст Експерт прогнозує подальше зміцнення гривні в 2020 році.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 09:51
Експерт прогнозує подальше зміцнення гривні в 2020 році
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Дивися повний текст Експерт прогнозує подальше зміцнення гривні в 2020 році.
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