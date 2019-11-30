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Експерт прогнозує подальше
зміцнення гривні в 2020 році

Експерт прогнозує подальше зміцнення гривні в 2020 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 09:51

Експерт прогнозує подальше зміцнення гривні в 2020 році

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році продовжиться зміцнення гривні, що в кінцевому підсумку може призвести до стагнації промислового виробництва і зростання невиробничого сектора економіки.

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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 09:52

снега нет дождя нет где чистая вода Зин
alekc_sizov
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