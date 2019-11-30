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Експерт прогнозує подальше
зміцнення гривні в 2020 році

Експерт прогнозує подальше зміцнення гривні в 2020 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 09:51

Експерт прогнозує подальше зміцнення гривні в 2020 році

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році продовжиться зміцнення гривні, що в кінцевому підсумку може призвести до стагнації промислового виробництва і зростання невиробничого сектора економіки.

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R2
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снега нет дождя нет где чистая вода Зин
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 12:10

Re: Експерт прогнозує подальше зміцнення гривні в 2020 році

“Насамперед буде ставати неконкурентним експорт, і через здешевлення імпорту – неконкурентним буде внутрішнє виробництво. -- с одной стороны да а с другой меньше внешний долг ведь валюта дешевле. Те из заробитчан кто не уехал из страны подумают стоит ли ехать так как зарплата ТАМ станет меньше при переводе в гривны.Станут дешевле при переводе в гривневый эквивалент импортные энергоносители, что есть плюс для производства. А насчет неконкурентности экспортеров .. тут или правительство чешет репу насчет налогов или производитель думает про удешевление производства. Почему этот "экспертт" предлагает убытки экспортеров переложить на плечи налогоплательщиков? Сейчас ОВГЗ продажи на курс влияют к осени рынок земли откроется...тут и экспертом быть не надо, что бы понимать что гривна если и не укрепиться то падать точно не будет.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 13:23

Когда "експерты" начинают говорить об укреплении гривни - жди роста доллара.
Народная мудрость.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 13:26

Re: Експерт прогнозує подальше зміцнення гривні в 2020 році

Насамперед буде ставати неконкурентним експорт, і через здешевлення імпорту – неконкурентним буде внутрішнє виробництво. При цьому все це буде приховуватися зростанням невиробничого сектора, як нерухомості, так і торгівлі. До речі, якщо ви подивитеся на статистику ВВП, то саме так зараз все і відбувається. У нас промисловість стагнує, але розвивається торгівля і будівництво. Все це симптоми “голландської хвороби”, на яку давно страждає наша країна

Блин, этот Павел Вернивский реально умный человек, в отличии от всяких Маркаровых и Гонтаревых даже знает о голландской болезни.
Ошибка Зеленского и Гончарука в том, что оставили на ключевой должности Маркарову, котрая вообще ничего не соображает в экономике. За эту ошибку украинцы потом очень поплатятся.
BIGor
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