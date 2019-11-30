Експерт прогнозує подальше зміцнення гривні в 2020 році

Додано: Нед 01 гру, 2019 12:10

“Насамперед буде ставати неконкурентним експорт, і через здешевлення імпорту – неконкурентним буде внутрішнє виробництво. -- с одной стороны да а с другой меньше внешний долг ведь валюта дешевле. Те из заробитчан кто не уехал из страны подумают стоит ли ехать так как зарплата ТАМ станет меньше при переводе в гривны.Станут дешевле при переводе в гривневый эквивалент импортные энергоносители, что есть плюс для производства. А насчет неконкурентности экспортеров .. тут или правительство чешет репу насчет налогов или производитель думает про удешевление производства. Почему этот "экспертт" предлагает убытки экспортеров переложить на плечи налогоплательщиков? Сейчас ОВГЗ продажи на курс влияют к осени рынок земли откроется...тут и экспертом быть не надо, что бы понимать что гривна если и не укрепиться то падать точно не будет.