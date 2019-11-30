Експерт прогнозує подальше зміцнення гривні в 2020 році

Додано: Нед 01 гру, 2019 18:53

Цена на все товары заложена в $, у особо пугливых даже по 30. Гривня укрепляется, доллар слабеет, а цены стоят на месте. Парадокс!

Либо лень ценники переписывать, либо все убеждены, что это ненадолго.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.