Експерт прогнозує подальше зміцнення гривні в 2020 році

Додано: Пон 02 гру, 2019 11:03
конечно укрепляется. И комуналка в долл. все больше и больше становится, и платить нам за нее, дорогой гривной надо. вот и принцип укрепления. Про ОВГЗ, чушь полнейшая, курс это настроение рынка. Думаю , будет укрепляться до тех пор , пока население долл сбережения все истратят, а потом опять дешевая гривня и дорогая валюта.. Думаю за год , справятся с этой задачей. К средине лета 2020 будет 26-27, а в конце 2020 выйдут на бюджетный показатель 29-30. ПРОВЕРЯЙТЕ ПРОГНОЗ!!!! а если не выйдут на мой прогноз, значит ждет кризис неплатежей и дыра черная в бюджете. Повторится ситуация с концом 2013го, дожились крепкой гривной до бублика в бюджете и 0 на казначейских счетах.