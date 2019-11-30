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У Києві стартував пробний
перепис населення

У Києві стартував пробний перепис населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:15

У Києві стартував пробний перепис населення

Пропонуємо до обговорення:
У Києві розпочався пробний перепис населення. Це підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року.

Дивися повний текст У Києві стартував пробний перепис населення.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:15

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