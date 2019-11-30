В IKEA назвали строки запуску першого магазину в Києві

Додано: Сер 04 гру, 2019 08:53

К нам с такой же помпезностью и долгим ожиданием заходили и H&M, и Uber, и т.д.Кто-то что-то заметил ? Потому что они приходят на этот рынок и начинают играть по местным правилам, в итоге никаких изменений кроме "ну вот ещё один магазин открылся... да их уже и так куча." Хватит вокруг этого хайп раздувать.В догонку: дешёвой (читай го%%%ой) мебели и так хватает на рынке хватает, а на дорогую мебель у народа денег нет. А ИКЕА - это как-раз сегмент массовой дешевой мебели из ДСП+ДВП. Знакомые за границей рассказывали, что когда переезжают из одной съёмной квартиры в другую, ранее купленную в ИКЕА мебель с собой даже не забирают, оставляют следующим квартирантам, дешевле купить новую такую же, но ближе к новой квартиреЭта мебель после парочки разборка+переезд+сборка просто рассыпается.