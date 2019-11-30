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В IKEA назвали строки запуску
першого магазину в Києві

В IKEA назвали строки запуску першого магазину в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:23

В IKEA назвали строки запуску першого магазину в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація IKEA має намір відкрити перший магазин в Києві після запуску електронної комерції.

Дивися повний текст В IKEA назвали строки запуску першого магазину в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:23

а до этого что было? чьи магазины
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:19

  sal написав:а до этого что было? чьи магазины

Приватних осіб що возять товар з Польщі
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:37

судя по темпам развития Украина у них в "приоритете"
7719polish
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 08:53

К нам с такой же помпезностью и долгим ожиданием заходили и H&M, и Uber, и т.д.
Кто-то что-то заметил ? Потому что они приходят на этот рынок и начинают играть по местным правилам, в итоге никаких изменений кроме "ну вот ещё один магазин открылся... да их уже и так куча." Хватит вокруг этого хайп раздувать.

В догонку: дешёвой (читай го%%%ой) мебели и так хватает на рынке хватает, а на дорогую мебель у народа денег нет. А ИКЕА - это как-раз сегмент массовой дешевой мебели из ДСП+ДВП. Знакомые за границей рассказывали, что когда переезжают из одной съёмной квартиры в другую, ранее купленную в ИКЕА мебель с собой даже не забирают, оставляют следующим квартирантам, дешевле купить новую такую же, но ближе к новой квартире :) Эта мебель после парочки разборка+переезд+сборка просто рассыпается.
LutsMan
 
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