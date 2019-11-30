В IKEA назвали строки запуску першого магазину в Києві

Додано: Сер 04 гру, 2019 12:42

да тут, смотрю, просто притон "специалистов"Если по сути, 80% продаж ИКЕА - не мебель, а всякая интерьерная хрень и прочий "лайфстайл", за которым в Западаной и Центральной Европе выстраиваются очередя по субботам.Мебель они делаю говёную, это правда, и, на наши деньги, попадают не в дешевый, а средний ценовой сегмент. У них нет особо дешевых вариантов, потому что мебельные фабрики у нас не горят особо желанием работать с ними (есть буквально парочка, преимущественно по "натуральному" дереву, типа "морган ферниче"). Придется возить с распределительного центра в Румынии, куда хлам свозят отовсюду, в том числе с любимой России, где у них крупные производственные мощности.Более того, вовсе не уверен, что нашему покупателю придутся по вкусу ихние стандартные модуля с аж 5ю доступными вариантами фасадов, в стиле "5 оттенков серого". Уле, скандинавиан стайл!В отличие от некоторых, побывал на некоторых собственных заводах и магазинах ИКЕА и имею право и возможность сравнить и комментировать.Для ценителей чего-то поприличнее есть куча итальянских и немецких производителей, с ценником еще выше.Кому подешевле - к полякам, благо Польша за последнее десятилетие стала третьим, после Китая и Италии производителем.