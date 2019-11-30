Корпорація IKEA має намір відкрити перший магазин в Києві після запуску електронної комерції.
Дивися повний текст В IKEA назвали строки запуску першого магазину в Києві.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 15:23
В IKEA назвали строки запуску першого магазину в Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В IKEA назвали строки запуску першого магазину в Києві.
Додано: Вів 03 гру, 2019 16:19
Додано: Сер 04 гру, 2019 08:53
К нам с такой же помпезностью и долгим ожиданием заходили и H&M, и Uber, и т.д.
Кто-то что-то заметил ? Потому что они приходят на этот рынок и начинают играть по местным правилам, в итоге никаких изменений кроме "ну вот ещё один магазин открылся... да их уже и так куча." Хватит вокруг этого хайп раздувать.
В догонку: дешёвой (читай го%%%ой) мебели и так хватает на рынке хватает, а на дорогую мебель у народа денег нет. А ИКЕА - это как-раз сегмент массовой дешевой мебели из ДСП+ДВП. Знакомые за границей рассказывали, что когда переезжают из одной съёмной квартиры в другую, ранее купленную в ИКЕА мебель с собой даже не забирают, оставляют следующим квартирантам, дешевле купить новую такую же, но ближе к новой квартире Эта мебель после парочки разборка+переезд+сборка просто рассыпается.
Додано: Сер 04 гру, 2019 10:33
Соглашусь
Я как-то наткнулся на фото, как ещё при СССР в Москве открывали первый Макдональдс. С помпой и огромными очередями. А по сути - дешёвая забегаловка.
Додано: Сер 04 гру, 2019 10:43
Может и "дешевая забегаловка", но наверняка порядок на кухне был получше, чем в "илитных заведениях"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 04 гру, 2019 10:52
Я как раз был по-моему на третий день после открытия )))
Если не ошибаюсь, то пришлось часа два простоять в очереди, при том, что касс там было очень много.
Кстати цены там были на тот момент не такие лошадиные как в МакДональдсе сейчас, а относительно демократичные, в принципе человек даже с достатком ниже среднего мог не напрягаясь покушать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 04 гру, 2019 12:23
"Специалист")))
У Вас, наверное, вся мебель из деревянного массива? А "нищие" европейцы скупаются в крупнейшей сети мебели (и не только) ІКЕА.
И даже многие солидные производители фурнитуры, вроде Blum, делают упрощенную и удешевленную серию, специально для этой сети. Не брезгуют.
Додано: Сер 04 гру, 2019 12:42
Re: В IKEA назвали строки запуску першого магазину в Києві
да тут, смотрю, просто притон "специалистов"
Если по сути, 80% продаж ИКЕА - не мебель, а всякая интерьерная хрень и прочий "лайфстайл", за которым в Западаной и Центральной Европе выстраиваются очередя по субботам.
Мебель они делаю говёную, это правда, и, на наши деньги, попадают не в дешевый, а средний ценовой сегмент. У них нет особо дешевых вариантов, потому что мебельные фабрики у нас не горят особо желанием работать с ними (есть буквально парочка, преимущественно по "натуральному" дереву, типа "морган ферниче"). Придется возить с распределительного центра в Румынии, куда хлам свозят отовсюду, в том числе с любимой России, где у них крупные производственные мощности.
Более того, вовсе не уверен, что нашему покупателю придутся по вкусу ихние стандартные модуля с аж 5ю доступными вариантами фасадов, в стиле "5 оттенков серого". Уле, скандинавиан стайл!
В отличие от некоторых, побывал на некоторых собственных заводах и магазинах ИКЕА и имею право и возможность сравнить и комментировать.
Для ценителей чего-то поприличнее есть куча итальянских и немецких производителей, с ценником еще выше.
Кому подешевле - к полякам, благо Польша за последнее десятилетие стала третьим, после Китая и Италии производителем.
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