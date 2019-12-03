RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Милованов: Новий закон не
дозволяє звільняти вагітних та...

Милованов: Новий закон не дозволяє звільняти вагітних та...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 22:47

Милованов: Новий закон не дозволяє звільняти вагітних та...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті міністерства.

Дивися повний текст Милованов: Новий закон не дозволяє звільняти вагітних та батьків у декреті.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92227
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 22:47

Серьезно? Милованов считает что народ читать не умеет?
alex7gk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 106
З нами з: 18.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Милованов: Курс долара по 24 гривні - нова реальність... 1, 2, 3
R2 » Вів 03 гру, 2019 16:22
27 2164
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 гру, 2019 14:33
dinozavrik
Земельна реформа принесе 9 мільярдів за 3 місяці — Милованов
R2 » Сер 04 гру, 2019 20:42
1 69
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2019 20:42
andreyv81
Ухвалено закон про верифікацію пенсій і субсидій з...
R2 » Сер 04 гру, 2019 12:34
0 43
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2019 12:34
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79228)
05.12.2019 22:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.