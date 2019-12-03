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Милованов: Новий закон не дозволяє звільняти вагітних та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 гру, 2019 22:47
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті міністерства.
Дивися повний текст Милованов: Новий закон не дозволяє звільняти вагітних та батьків у декреті
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R2
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Додано: Чет 05 гру, 2019 22:47
Серьезно? Милованов считает что народ читать не умеет?
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alex7gk
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