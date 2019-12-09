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Нафтогаз назвав ціну на
газ для українців у січні

Нафтогаз назвав ціну на газ для українців у січні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 07:29

Нафтогаз назвав ціну на газ для українців у січні

Пропонуємо до обговорення:
Січнева ціна газу від "Нафтогазу" для захищених споживачів дорівнюватиме квартальній ціні.

Дивися повний текст Нафтогаз назвав ціну на газ для українців у січні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 07:29

5500 = 6600 с НДС. Это ОТЛИЧАЕТСЯ от озвученной страховой цены в 6960!!!

Почему мне нужно будет топать с бабушкой, чтобы отказаться от их развода??!

Это идет созвучно с прошлой _охотронной акцией "Газовый Запас", когда вместо возможности дать людям закупить газ по рыночной цене себе на будущее Навтогаз подставил таковую, что даже до сих пор она выше теперешних цен на газ в отопительный сезон!
Slx
 
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