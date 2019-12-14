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Нафтогаз назвав ціну на
газ для українців у січні

Нафтогаз назвав ціну на газ для українців у січні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 07:29

Нафтогаз назвав ціну на газ для українців у січні

Пропонуємо до обговорення:
Січнева ціна газу від "Нафтогазу" для захищених споживачів дорівнюватиме квартальній ціні.

Дивися повний текст Нафтогаз назвав ціну на газ для українців у січні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 07:29

5500 = 6600 с НДС. Это ОТЛИЧАЕТСЯ от озвученной страховой цены в 6960!!!

Почему мне нужно будет топать с бабушкой, чтобы отказаться от их развода??!

Это идет созвучно с прошлой _охотронной акцией "Газовый Запас", когда вместо возможности дать людям закупить газ по рыночной цене себе на будущее Навтогаз подставил таковую, что даже до сих пор она выше теперешних цен на газ в отопительный сезон!
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 19:06

  Slx написав:5500 = 6600 с НДС. Это ОТЛИЧАЕТСЯ от озвученной страховой цены в 6960!!!

Почему мне нужно будет топать с бабушкой, чтобы отказаться от их развода??!

Это идет созвучно с прошлой _охотронной акцией "Газовый Запас", когда вместо возможности дать людям закупить газ по рыночной цене себе на будущее Навтогаз подставил таковую, что даже до сих пор она выше теперешних цен на газ в отопительный сезон!


Январская 5500, февральская, мартовская х.з. Я создал себе газовый запас, просто оплатил 600 кубов по летним ценам. Пока в плюсах :)
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:04

Почему постоянно озвучивают "голую" цену газа без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.
Наверное, потому, что она не так режет слух, как полная. :mrgreen:
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:18

  summacut написав:
  Slx написав:5500 = 6600 с НДС. Это ОТЛИЧАЕТСЯ от озвученной страховой цены в 6960!!!

Почему мне нужно будет топать с бабушкой, чтобы отказаться от их развода??!

Это идет созвучно с прошлой _охотронной акцией "Газовый Запас", когда вместо возможности дать людям закупить газ по рыночной цене себе на будущее Навтогаз подставил таковую, что даже до сих пор она выше теперешних цен на газ в отопительный сезон!


Январская 5500, февральская, мартовская х.з. Я создал себе газовый запас, просто оплатил 600 кубов по летним ценам. Пока в плюсах :)

по 6500 летом купил )))))) когда он на ринке 90 баксов стоил
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 23:33

sopkotomhu
Прикинул по платежкам, вышло около 6,25 за куб. А где по 90$ можно было купить? На каком рынке, на колхозном или вещевом?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 04:21

~7800 грн итоговая цена для потребителя на 1-ый квартал 2020 или 332$ по текущему курсу по сравнению с 311$ в январе 2019 (8549 грн по курсу 27.50 usd/грн)
saboteur
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 06:23

  summacut написав:sopkotomhu
Прикинул по платежкам, вышло около 6,25 за куб. А где по 90$ можно было купить? На каком рынке, на колхозном или вещевом?

Ваши платежки еще ни разу ваш запас не учитывали))) Средняя в 6.25 - это цены для всех, а ваши 600 кубов начнут использоваться только с Января, да и то только лишь потому что они дешевле ммм-ной страховой цены. То есть вы 3 месяца как инвестировали в Нафтогаз по 0% ставке.
И ещё не факт, что выигрыш будет - зависит от переговоров.
Slx
 
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