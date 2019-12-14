Січнева ціна газу від "Нафтогазу" для захищених споживачів дорівнюватиме квартальній ціні.
Дивися повний текст Нафтогаз назвав ціну на газ для українців у січні.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 07:29
Нафтогаз назвав ціну на газ для українців у січні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз назвав ціну на газ для українців у січні.
Додано: Нед 15 гру, 2019 07:29
5500 = 6600 с НДС. Это ОТЛИЧАЕТСЯ от озвученной страховой цены в 6960!!!
Почему мне нужно будет топать с бабушкой, чтобы отказаться от их развода??!
Это идет созвучно с прошлой _охотронной акцией "Газовый Запас", когда вместо возможности дать людям закупить газ по рыночной цене себе на будущее Навтогаз подставил таковую, что даже до сих пор она выше теперешних цен на газ в отопительный сезон!
Додано: Нед 15 гру, 2019 19:06
Январская 5500, февральская, мартовская х.з. Я создал себе газовый запас, просто оплатил 600 кубов по летним ценам. Пока в плюсах
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Нед 15 гру, 2019 21:04
Почему постоянно озвучивают "голую" цену газа без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.
Наверное, потому, что она не так режет слух, как полная.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Нед 15 гру, 2019 21:18
по 6500 летом купил )))))) когда он на ринке 90 баксов стоил
Додано: Нед 15 гру, 2019 23:33
sopkotomhu
Прикинул по платежкам, вышло около 6,25 за куб. А где по 90$ можно было купить? На каком рынке, на колхозном или вещевом?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Пон 16 гру, 2019 04:21
~7800 грн итоговая цена для потребителя на 1-ый квартал 2020 или 332$ по текущему курсу по сравнению с 311$ в январе 2019 (8549 грн по курсу 27.50 usd/грн)
Додано: Пон 16 гру, 2019 06:23
Ваши платежки еще ни разу ваш запас не учитывали))) Средняя в 6.25 - это цены для всех, а ваши 600 кубов начнут использоваться только с Января, да и то только лишь потому что они дешевле ммм-ной страховой цены. То есть вы 3 месяца как инвестировали в Нафтогаз по 0% ставке.
И ещё не факт, что выигрыш будет - зависит от переговоров.
Додано: Пон 16 гру, 2019 13:43
Я сравниваю с "акцией" Газовый запас, где люди купили (вашими словами проинвестировали) у Нафтогаза по 6 грн. за куб, плюс 60-70 копеек заплатят за транспортировку. А я по 6,25 купил уже с траспортировкой. Понятное дело, что финальный финансовый результат будет понятен по весне. Но, по состоянию на сегодня, по сравнению с официальными "газовыми запасалами" я в плюсе.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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