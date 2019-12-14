Нафтогаз назвав ціну на газ для українців у січні

Додано: Нед 15 гру, 2019 23:33

sopkotomhu

Прикинул по платежкам, вышло около 6,25 за куб. А где по 90$ можно было купить? На каком рынке, на колхозном или вещевом?

А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)