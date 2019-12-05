Гідролітаками називають апарати, здатні злітати і сідати на воду.
Дивися повний текст Літак на електриці вперше сів на воду (відео).
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Додано: Нед 22 гру, 2019 14:55
Літак на електриці вперше сів на воду (відео)
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Дивися повний текст Літак на електриці вперше сів на воду (відео).
Додано: Нед 22 гру, 2019 14:55
30 мин. полета при 255 км./час не равно макс. дальности 732 км. Надо исправить.
Додано: Пон 23 гру, 2019 06:35
Если 255 км/ч максимальная - это не значит, что она самая экономичная. И планирование никто не отменял. Хотя 30 минут какого полёта имеется в виду - это тоже вопрос. В общем, лучше дальше заголовка не читать
Додано: Сер 25 гру, 2019 23:06
Машина разрядится - медленно остановится. А это - тупо упадет и все мертвы.
Додано: Сер 25 гру, 2019 23:27
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