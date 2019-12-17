Гідролітаками називають апарати, здатні злітати і сідати на воду.
Дивися повний текст Літак на електриці вперше сів на воду (відео).
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Додано: Нед 22 гру, 2019 14:55
Літак на електриці вперше сів на воду (відео)
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Дивися повний текст Літак на електриці вперше сів на воду (відео).
Додано: Нед 22 гру, 2019 14:55
30 мин. полета при 255 км./час не равно макс. дальности 732 км. Надо исправить.
Додано: Пон 23 гру, 2019 06:35
Если 255 км/ч максимальная - это не значит, что она самая экономичная. И планирование никто не отменял. Хотя 30 минут какого полёта имеется в виду - это тоже вопрос. В общем, лучше дальше заголовка не читать
Додано: Сер 25 гру, 2019 23:06
Машина разрядится - медленно остановится. А это - тупо упадет и все мертвы.
Додано: Сер 25 гру, 2019 23:27
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:11
moveton, проконтролировать остаток заряда в аккумуляторе сложнее (с высокой точностью) чем остаток топлива в баке.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:35
RomanTik, да да, товарищу, у которого измерили в миллиметрах, а посчитали в дюймах было очень весело, когда от этой высочайшей точности бензин неожиданно (внутренний топливомер не работал) закончился в середине полёта Довольно не маленький самолёт без топлива, тем не менее, он успешно посадил.
Заряд аккума может и менее точно определяется, но если говорить о практических целях, то не слышал, чтобы на тех же электромобилях или электродронах он так уж неожиданно заканчивался. Другой вопрос, что из 30 минут выкинуть 5 минут запаса на всякие неточности (не только определения заряда) и становится не ясно куда самолёт с такой автономностью применять. Но может и есть задачи.
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