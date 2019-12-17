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Літак на електриці вперше
сів на воду (відео)

Літак на електриці вперше сів на воду (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 14:55

Літак на електриці вперше сів на воду (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Гідролітаками називають апарати, здатні злітати і сідати на воду.

Дивися повний текст Літак на електриці вперше сів на воду (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 14:55

30 мин. полета при 255 км./час не равно макс. дальности 732 км. Надо исправить.
finuser332
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 06:35

  finuser332 написав:30 мин. полета при 255 км./час не равно макс. дальности 732 км. Надо исправить.

Если 255 км/ч максимальная - это не значит, что она самая экономичная. И планирование никто не отменял. Хотя 30 минут какого полёта имеется в виду - это тоже вопрос. В общем, лучше дальше заголовка не читать :)
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:06

Машина разрядится - медленно остановится. А это - тупо упадет и все мертвы.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:27

  Juna написав:Машина разрядится - медленно остановится. А это - тупо упадет и все мертвы.

Откуда основания считать, что этот после разряда летает сильно хуже, чем бензиновый без бензина? Или я отстал от жизни и у бензиновых топливо никогда не кончается?
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:11

moveton, проконтролировать остаток заряда в аккумуляторе сложнее (с высокой точностью) чем остаток топлива в баке.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:35

RomanTik, да да, товарищу, у которого измерили в миллиметрах, а посчитали в дюймах было очень весело, когда от этой высочайшей точности бензин неожиданно (внутренний топливомер не работал) закончился в середине полёта :) Довольно не маленький самолёт без топлива, тем не менее, он успешно посадил.

Заряд аккума может и менее точно определяется, но если говорить о практических целях, то не слышал, чтобы на тех же электромобилях или электродронах он так уж неожиданно заканчивался. Другой вопрос, что из 30 минут выкинуть 5 минут запаса на всякие неточности (не только определения заряда) и становится не ясно куда самолёт с такой автономностью применять. Но может и есть задачи.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:46

Ага. Батарейка разрядилась. Ему еще сильно повезло что сел.
blueiceua
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