Літак на електриці вперше сів на воду (відео)

Додано: Суб 28 гру, 2019 15:35

, да да, товарищу, у которого измерили в миллиметрах, а посчитали в дюймах было очень весело, когда от этой высочайшей точности бензин неожиданно (внутренний топливомер не работал) закончился в середине полётаДовольно не маленький самолёт без топлива, тем не менее, он успешно посадил.Заряд аккума может и менее точно определяется, но если говорить о практических целях, то не слышал, чтобы на тех же электромобилях или электродронах он так уж неожиданно заканчивался. Другой вопрос, что из 30 минут выкинуть 5 минут запаса на всякие неточности (не только определения заряда) и становится не ясно куда самолёт с такой автономностью применять. Но может и есть задачи.