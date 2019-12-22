RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці продовжують нести
гроші в банки (інфографіка)

Українці продовжують нести гроші в банки (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 17:17

Українці продовжують нести гроші в банки (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 грудня 2019 року сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 462,9 млрд грн.

Дивися повний текст Українці продовжують нести гроші в банки (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92564
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 17:18

Если бы несли не стоило бы и рекламировать.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8815
З нами з: 03.11.08
Подякував: 689 раз.
Подякували: 1946 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перехід на теплі підлоги: чому українці готові... 1 ... 8, 9, 10
R2 » Сер 18 гру, 2019 11:51
98 6506
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2019 15:16
summacut
Українці віддають перевагу горілці вітчизняного виробництва 1, 2
R2 » Нед 22 гру, 2019 09:54
13 1031
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2019 02:37
silver_arrow_ua
Сотні поліцейських продовжують "полювати" на гральні заклади
R2 » Пон 23 гру, 2019 20:17
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 гру, 2019 20:17
antonivs3

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9011)
24.12.2019 17:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.