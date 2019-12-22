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Українці продовжують нести гроші в банки (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 гру, 2019 17:17
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 грудня 2019 року сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 462,9 млрд грн.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 17:18
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