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У Міносвіти анонсували
нову посаду в школах

У Міносвіти анонсували нову посаду в школах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:29

У Міносвіти анонсували нову посаду в школах

Пропонуємо до обговорення:
В українських школах з'явиться посада "кар'єрного радника", який допомагатиме старшокласникам у виборі майбутньої професії. Серед обов'язків радника буде, зокрема, пояснення тої чи іншої спеціальності, її специфіка та можливості.

Дивися повний текст У Міносвіти анонсували нову посаду в школах.
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