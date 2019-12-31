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У Міносвіти анонсували нову посаду в школах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:29
Пропонуємо до обговорення:
В українських школах з'явиться посада "кар'єрного радника", який допомагатиме старшокласникам у виборі майбутньої професії. Серед обов'язків радника буде, зокрема, пояснення тої чи іншої спеціальності, її специфіка та можливості.
Дивися повний текст У Міносвіти анонсували нову посаду в школах
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Додано: Суб 11 січ, 2020 23:30
А куда делись психологи из школы, в обязанности которого это входило???!!!
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natanzerio
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Додано: Нед 12 січ, 2020 13:05
Еще одна возможность для учетелей заработать на детях. В школах и так по 7-8 уроков, эти лекции будут девятым? Лучше бы ответственность перед родителями ввели либо электронный журнал хотябы. Школы давно превратились в фабрику зарабатывания на детях. Уроки проводятся абы-как, занижают оценки чтобы набиться в репетиторы. Новое веяние - стараются загрести максимум детей на инклюзию - как-никак доп заработок. И плевать им на детей - орут, обзывают либо игнорят все что происходит в классах.
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hlaaluu
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Додано: Нед 12 січ, 2020 13:13
natanzerio написав:А куда делись психологи из школы, в обязанности которого это входило???!!!
А при чем тут психолог вообще?
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Faceless
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Додано: Нед 12 січ, 2020 13:53
hlaaluu написав:
Еще одна возможность для учетелей заработать на детях. В школах и так по 7-8 уроков, эти лекции будут девятым? Лучше бы ответственность перед родителями ввели либо электронный журнал хотябы. Школы давно превратились в фабрику зарабатывания на детях. Уроки проводятся абы-как, занижают оценки чтобы набиться в репетиторы. Новое веяние - стараются загрести максимум детей на инклюзию - как-никак доп заработок. И плевать им на детей - орут, обзывают либо игнорят все что происходит в классах.
Люди - это новая нефть (с)
И дети в том числе
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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