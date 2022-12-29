Ідеї для торгівлі на ринках США

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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 327328329330 Додано: Чет 29 гру, 2022 09:02 airmax78 написав: Рынок умер и тема умерла. Рынок умер и тема умерла.

ну уж нет, этот рынок никуда не делся и не денется. Это лоси не так возбуждают умы, как прибыли.



п.с. после той хни с Укрнафтой вывожу всеми способами деньги из банков Украины на рынок США. И падение рынка только на руку. В общем покупатели есть.

п.п.с. Кстати, сразу продал весь мой PBR после УНАФ, так как хоть АДР и в США, но сам эмитент и его риски вне, а значит нах. ну уж нет, этот рынок никуда не делся и не денется. Это лоси не так возбуждают умы, как прибыли.п.с. после той хни с Укрнафтой вывожу всеми способами деньги из банков Украины на рынок США. И падение рынка только на руку. В общем покупатели есть.п.п.с. Кстати, сразу продал весь мой PBR после УНАФ, так как хоть АДР и в США, но сам эмитент и его риски вне, а значит нах. San

Повідомлень: 33467 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2320 раз. Подякували: 2584 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 14:21 Ukrainian написав: airmax78 написав: Рынок умер и тема умерла. Сидим с акциями Тесла, купленными по 346 баксов в постсплитовских ценах и окуеваем с происходящего.

Но проблема в том что Forward looking P/E у Тесла все еще 20+ vs 6 у форда, а на нее все больше и больше смотрят как на обычного автопроизводителя, пусть и лидера в инновациях, но с не самыми качественными автомобилями.

Печалька. Рынок умер и тема умерла. Сидим с акциями Тесла, купленными по 346 баксов в постсплитовских ценах и окуеваем с происходящего.Но проблема в том что Forward looking P/E у Тесла все еще 20+ vs 6 у форда, а на нее все больше и больше смотрят как на обычного автопроизводителя, пусть и лидера в инновациях, но с не самыми качественными автомобилями.Печалька.

Така психологія інвестра коли все росте то купують бо бояться не встигнути в останній вагон; коли ж усе знижується то не купують бо бояться що впаде ще більше і не виросте уже ніколи.

Не тільки Тесла упала а і Гугли і амазони Така психологія інвестра коли все росте то купують бо бояться не встигнути в останній вагон; коли ж усе знижується то не купують бо бояться що впаде ще більше і не виросте уже ніколи.Не тільки Тесла упала а і Гугли і амазони

Ну не на 72% же. Ну не на 72% же. airmax78 Повідомлень: 41608 З нами з: 25.10.12 Подякував: 953 раз. Подякували: 5124 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 21:29 airmax78 написав: Ukrainian написав: airmax78 написав: Рынок умер и тема умерла. Сидим с акциями Тесла, купленными по 346 баксов в постсплитовских ценах и окуеваем с происходящего.

Но проблема в том что Forward looking P/E у Тесла все еще 20+ vs 6 у форда, а на нее все больше и больше смотрят как на обычного автопроизводителя, пусть и лидера в инновациях, но с не самыми качественными автомобилями.

Печалька. Рынок умер и тема умерла. Сидим с акциями Тесла, купленными по 346 баксов в постсплитовских ценах и окуеваем с происходящего.Но проблема в том что Forward looking P/E у Тесла все еще 20+ vs 6 у форда, а на нее все больше и больше смотрят как на обычного автопроизводителя, пусть и лидера в инновациях, но с не самыми качественными автомобилями.Печалька.

Така психологія інвестра коли все росте то купують бо бояться не встигнути в останній вагон; коли ж усе знижується то не купують бо бояться що впаде ще більше і не виросте уже ніколи.

Не тільки Тесла упала а і Гугли і амазони Така психологія інвестра коли все росте то купують бо бояться не встигнути в останній вагон; коли ж усе знижується то не купують бо бояться що впаде ще більше і не виросте уже ніколи.Не тільки Тесла упала а і Гугли і амазони

Ну не на 72% же. Ну не на 72% же.

чем хайповее бумага была, тем больше упала.

А вот на другой стороне есть скучные бумаги UNH - это полутриллионный гигант, идущий сразу по маркет капитализации за Эппл, МСФТ, Гугл, Амазоном, за который никто нигде не топит. Посмотрите на его плавный "скучный" график. Или тот же LLY. А какие-то скучные старые пердуны типа Баффета, приростают в капитале на таких бумагах чем хайповее бумага была, тем больше упала.А вот на другой стороне есть скучные бумаги UNH - это полутриллионный гигант, идущий сразу по маркет капитализации за Эппл, МСФТ, Гугл, Амазоном, за который никто нигде не топит. Посмотрите на его плавный "скучный" график. Или тот же LLY. А какие-то скучные старые пердуны типа Баффета, приростают в капитале на таких бумагах San

Повідомлень: 33467 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2320 раз. Подякували: 2584 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 327328329330 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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