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Ідеї для торгівлі на ринках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 29 гру, 2022 09:02
airmax78 написав:
Рынок умер и тема умерла.
ну уж нет, этот рынок никуда не делся и не денется. Это лоси не так возбуждают умы, как прибыли.
п.с. после той хни с Укрнафтой вывожу всеми способами деньги из банков Украины на рынок США. И падение рынка только на руку. В общем покупатели есть.
п.п.с. Кстати, сразу продал весь мой PBR после УНАФ, так как хоть АДР и в США, но сам эмитент и его риски вне, а значит нах.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 14:21
Ukrainian написав: airmax78 написав:
Рынок умер и тема умерла. Сидим с акциями Тесла, купленными по 346 баксов в постсплитовских ценах и окуеваем с происходящего.
Но проблема в том что Forward looking P/E у Тесла все еще 20+ vs 6 у форда, а на нее все больше и больше смотрят как на обычного автопроизводителя, пусть и лидера в инновациях, но с не самыми качественными автомобилями.
Печалька.
Така психологія інвестра коли все росте то купують бо бояться не встигнути в останній вагон; коли ж усе знижується то не купують бо бояться що впаде ще більше і не виросте уже ніколи.
Не тільки Тесла упала а і Гугли і амазони
Ну не на 72% же.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 21:29
airmax78 написав: Ukrainian написав: airmax78 написав:
Рынок умер и тема умерла. Сидим с акциями Тесла, купленными по 346 баксов в постсплитовских ценах и окуеваем с происходящего.
Но проблема в том что Forward looking P/E у Тесла все еще 20+ vs 6 у форда, а на нее все больше и больше смотрят как на обычного автопроизводителя, пусть и лидера в инновациях, но с не самыми качественными автомобилями.
Печалька.
Така психологія інвестра коли все росте то купують бо бояться не встигнути в останній вагон; коли ж усе знижується то не купують бо бояться що впаде ще більше і не виросте уже ніколи.
Не тільки Тесла упала а і Гугли і амазони
Ну не на 72% же.
чем хайповее бумага была, тем больше упала.
А вот на другой стороне есть скучные бумаги UNH - это полутриллионный гигант, идущий сразу по маркет капитализации за Эппл, МСФТ, Гугл, Амазоном, за который никто нигде не топит. Посмотрите на его плавный "скучный" график. Или тот же LLY. А какие-то скучные старые пердуны типа Баффета, приростают в капитале на таких бумагах
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