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Ідеї для торгівлі
на ринках США

Ідеї для торгівлі на ринках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 331332333334
Повідомлення Додано: Чет 05 жов, 2023 08:24

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

лучшая статья на мой взгляд за последние полгода
https://www.bloomberg.com/news/articles ... -fed-won-t
чтобы выжить рынку долга нужно отдать на съедение рынок акций
хотя многие сейчас прогнозируют локально дно по акциям, но скорее всего будет второе дно в подарок :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 27 жов, 2023 22:30

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

итак второе дно, не последнее, но думаю все плохое уже в цене (если не бахнет Ираном) и ближайший месяц падать не будем
на любом росте имеет смысл закрывать лонги, в перспективе будем еще ниже
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 08 лис, 2023 18:36

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

ну шо, вроде топ, очень быстро взлетели, значит быстро и падать
мелкие уже припали, АПЛ амазоны и микрософты начинают сегодня
идем на перелои прошлого года :idea:
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 17:56

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

а да большой шорт :mrgreen:
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:43

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

та должно же оно упасть то наконец :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 00:19

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

карочи дупа, пора на завод
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 00:50

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

Хто шортив тому співчуваю
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 10:37

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

Ех...
Pfiser на десятирічних мінімумах, об`єми величезні, але у сенсі не продасть, бо постанова #18.
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 10:55

  Bobua написав:Ех...
Pfiser на десятирічних мінімумах, об`єми величезні, але у сенсі не продасть, бо постанова #18.

Навіщо той Сенс, краще моно->вайз->интерактив
І чому саме Пфайзер? Наразі у них виручка знизилась, бо вже надприбутків від ковідної вакцини нема. В останньому кварталі навіть збиток вхопили
user412
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 12:39

  user412 написав:
  Bobua написав:Ех...
Pfiser на десятирічних мінімумах, об`єми величезні, але у сенсі не продасть, бо постанова #18.

Навіщо той Сенс, краще моно->вайз->интерактив
І чому саме Пфайзер? Наразі у них виручка знизилась, бо вже надприбутків від ковідної вакцини нема. В останньому кварталі навіть збиток вхопили


моно->вайз->интерактив -- це хоч законно? :)

Зараз виручка знизилась і ще й складські запаси пропадуть ніби, але ж попереду у світу ще купа проблем -- антибіотикорезистивність і купа гидких фант.сценаріїв:
715
00:50:50,125 --> 00:50:51,500
2039 РІК

716
00:50:51,583 --> 00:50:53,458
У моєму світі це за сім років.

717
00:50:59,250 --> 00:51:00,416
Пандемія.

718
00:51:03,083 --> 00:51:04,166
Філовірус.

719
00:51:05,583 --> 00:51:09,250
Ми називали його Кривавою чумою.
Він вражав нутрощі.

720
00:51:09,583 --> 00:51:13,791
Печінка, селезінка, кишки
заповнювалися кров'ю аж до розриву живота.

721
00:51:15,583 --> 00:51:17,250
2041 РІК

722
00:51:18,750 --> 00:51:20,750
Екологічна катастрофа.

723
00:51:21,250 --> 00:51:25,000
Засухи. Голод. Антибіотики не діяли.


Ще й гриби у мізки полізуть -- але там булотякось тупо.

У Джеймса Гана, зд., була книга де медики були як царі...

Та й просто мрії про подовж.життя (інстаграмного) -- теж роздуватимуть ринок препаратів.


Пфайзер і Ко списувати ще зарано :)
Bobua
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  #<1 ... 331332333334
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