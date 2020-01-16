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Українці назвали достатній
рівень зарплати для нардепів...

Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:42

Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...

Пропонуємо до обговорення:
Українці вважають, що заробітна плата депутатів Верховної ради України повинна становити 25 334 грн в місяць.

Дивися повний текст Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:43

"Яку владу народ хоче - таку і має." - золоті слова.
Народ хоче що міністр отримував 25к. Як ви думаєте про що буде думати міністр при такій зарплаті? Точно не про народ і Україну.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:31

достатній рівень зарплати для нардепів...

andrijk777
...про що буде думати водій тролейбуса при такій зарплаті? Точно не про ПДР та безпеку пасажирів...
...про що буде думати електрик при такій зарплаті? Точно не про заземлення обладнання...
...про що буде думати медична сестра при такій зарплаті? Точно не про стерильність...
SZG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:43

депутаты от 100к
министры 250к
премьер 400к
президент 500к
более-менее нормально будет
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:01

  andrijk777 написав:Народ хоче що міністр отримував 25к. Як ви думаєте про що буде думати міністр при такій зарплаті? Точно не про народ і Україну.

Не судите по себе.
Честность никогда и нигде не зависела от з/п. Человек либо честный, либо нет, а размер з/п - это вообще не довод. Другое дело, что страна на 70% состоит из воров.
В ЕС депутаты получают 3-7 тыс. Евро. Там пенсия минималка по 600-2000 евро в зависимости от страны.

А пенсия 1.6к грн - это более менее нормально, или чересчур?
.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:02

  andrijk777 написав:"Яку владу народ хоче - таку і має." - золоті слова.
Народ хоче що міністр отримував 25к. Як ви думаєте про що буде думати міністр при такій зарплаті? Точно не про народ і Україну.


Ему сколько не дай, он всё равно про народ думать не будет.
Запросы всегда обгоняют зарплаты.
Сейчас никто не живёт на одну зарплату, но зарплата нужна для отмазки - мол, я не ел, не пил и скопил.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:04

andrijk777
Так якщо його не влаштовує з/п в 25 тис. - нехай пише заяву і звільняється. А не шантажує, що "буде красти, бо нічим дітей годувати".
manko74
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:15

  SZG написав:andrijk777
...про що буде думати водій тролейбуса при такій зарплаті? Точно не про ПДР та безпеку пасажирів...
...про що буде думати електрик при такій зарплаті? Точно не про заземлення обладнання...
...про що буде думати медична сестра при такій зарплаті? Точно не про стерильність...

Прикольно.
Порівняли міністра і водія тролейбуса...
А у вас є хоч якість уявлення про управління (державою, підприємством)? Чи для вас що міністр що електрик - "один рівень".
Очевидно тепер чому 73% в Зе. Люди повірили що шоумен може ефективно державою управляти. Ню-ню. Цирк тільки приїхав.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:17

  manko74 написав:andrijk777
Так якщо його не влаштовує з/п в 25 тис. - нехай пише заяву і звільняється. А не шантажує, що "буде красти, бо нічим дітей годувати".

А ви б як поступили будучи міністром?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:21

  freelanc написав:
  andrijk777 написав:Народ хоче що міністр отримував 25к. Як ви думаєте про що буде думати міністр при такій зарплаті? Точно не про народ і Україну.

Не судите по себе.
Честность никогда и нигде не зависела от з/п. Человек либо честный, либо нет, а размер з/п - это вообще не довод. Другое дело, что страна на 70% состоит из воров.
В ЕС депутаты получают 3-7 тыс. Евро. Там пенсия минималка по 600-2000 евро в зависимости от страны.

А пенсия 1.6к грн - это более менее нормально, или чересчур?

З цим в принципі згідний.
І що ви пропонуєте? На чолі в міністрів не написано "чесний" чи "нечесний".
Щодо ЕС - ок. І що? Що ви пропонуєте?
Підняти мінімальну пенсію до 600-2000 евро? Тоді я скажу що ви в економіці нуль.
andrijk777
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