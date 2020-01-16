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Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:27
smart_analyst2017 написав:
депутаты от 100к
министры 250к
премьер 400к
президент 500к
более-менее нормально будет
Згідний на 100%. Десь такі приблизно зарплати повинні бути по-моєму.
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andrijk777
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