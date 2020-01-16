Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...

Додано: Суб 18 січ, 2020 09:15

andrijk777 написав: EKO написав: Может для начала в сторону Болгарии посмотреть, как то ближе к реальности надо быть в самой то бедной стране Европы?



Самую высокую зарплату в Болгарии среди чиновников получает президент – 11 000 левов в месяц. Премьер-министр получает чуть более 7 000 левов, а министры – по 4 574 левов. https://rus.bg/esche/interesno/interesn ... -000-levov

1 лев равен примерно 14 гривням Может для начала в сторону Болгарии посмотреть, как то ближе к реальности надо быть в самой то бедной стране Европы?Самую высокую зарплату в Болгарии среди чиновников получает президент – 11 000 левов в месяц. Премьер-министр получает чуть более 7 000 левов, а министры – по 4 574 левов.1 лев равен примерно 14 гривням

Ми не Болгарія і не Польща і не США.

Я не знаю як буде працювати прем'єр(в Україні) з зарплатою 100к($4К). Нормальний професіонал просто не піде працювати на таку зарплату. Якщо він буде чесний - з нього будуть просто сміятись в ділових кругах.

Як наслідок ніхто "на одну зарплату" в верхах не працює. І для вас це є нормально, тому що так є в Болгарії, Польщі. Ви(і більшість) вважають малі зарплати нормальні, тому що у всій країні малі зарплати! Прекрасна логіка.

Але і в депутатів та ж сама логіка - "чого я маю бути чесним, якщо вся країна нечесна, та ще й платять мені мізер". Тільки ідіоти(точніше електрики, доярки і водії тролейбуса) будуть йти в депутати на голу зарплату 25000.

Повернулись до початкових моїх слів "Яку владу народ хоче - таку і має". Ми не Болгарія і не Польща і не США.Я не знаю як буде працювати прем'єр(в Україні) з зарплатою 100к($4К). Нормальний професіонал просто не піде працювати на таку зарплату. Якщо він буде чесний - з нього будуть просто сміятись в ділових кругах.Як наслідок ніхто "на одну зарплату" в верхах не працює. І для вас це є нормально, тому що так є в Болгарії, Польщі. Ви(і більшість) вважають малі зарплати нормальні, тому що у всій країні малі зарплати! Прекрасна логіка.Але і в депутатів та ж сама логіка - "чого я маю бути чесним, якщо вся країна нечесна, та ще й платять мені мізер". Тільки ідіоти(точніше електрики, доярки і водії тролейбуса) будуть йти в депутати на голу зарплату 25000.Повернулись до початкових моїх слів "".

А вы считаете, что у каждого депутата должен быть дворец под Киевом, сотня слуг и гарем из сотни девиц? Если это не депутат, а, например, бизнесмен, то ладно, трать свои честно заработанные деньги куда хочешь. Но, почему много денег должен получать человек, который сидит на зарплате, является наемным сотрудником? Ведь, по сути, депутат приносит реальной пользы меньше, чем уборщица. Есть профессии, которые паразитируют на обществе за счёт его несовершенства. Разве так сильно надо постоянно законы новые принимать? Разве для этого нужно целых 450 человек? Законы все крутятся на одном месте, одни депутаты рожают введение техосмотра для авто, другие его отменяют, третьи опять вводят, четвёртые отменяют, и так по кругу практически все законы крутятся. Разве на это дело нужно тратить так много денег? Оставить 10 самых талантливых депутатов, которые будут заниматься изобретением действительно полезных улучшений в законах, остальных разогнать. Все эти нововведения только замедляют рост экономики, а тем более, нововведения от бездарей, которые очередное десятилетие сидят при власти и гребут долги на поколения украинцев вперёд.