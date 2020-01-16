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Українці назвали достатній
рівень зарплати для нардепів...

Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:27

  smart_analyst2017 написав:депутаты от 100к
министры 250к
премьер 400к
президент 500к
более-менее нормально будет

Згідний на 100%. Десь такі приблизно зарплати повинні бути по-моєму.
andrijk777
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Не много не в тему. Меня никто никогда еше не опрашивал. Может все опросы не в Киеве
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:39

  andrijk777 написав:
  smart_analyst2017 написав:депутаты от 100к
министры 250к
премьер 400к
президент 500к
более-менее нормально будет

Згідний на 100%. Десь такі приблизно зарплати повинні бути по-моєму.

Могу согласиться с вами обоими только в том случае, если кроме "пряника" (зарплата) будет и "кнут" (ответственность). А об ответственности почему-то никто не пишет. Почему?

Если через год положение в соотв. отрасли (стране) ухудшилось, соотв. министр/премьер должен вернуть полученную за год зарплату с повышающим коэф. 1,3-1,5. Ухудшилась жизнь граждан страны - соотв. должны вернуть и депутаты с Президентом.

И никаких псевдообъективных причин - зима была холодная, лето жаркое, весна и осень дождливые.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:54

Нардепов по результатам кастинга (выборов) нанял народ. Кого не устраивает 25000 гр. - мандат на стол и свободен, никого не держим. Желающих поработать на вашем месте немеряно. Некоторые претенденты согласны и задаром. :D
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:12

  andrijk777 написав:
  smart_analyst2017 написав:депутаты от 100к
министры 250к
премьер 400к
президент 500к
более-менее нормально будет

Згідний на 100%. Десь такі приблизно зарплати повинні бути по-моєму.

Зарплата президента США в месяц в пересчёте 800 000 грн. С какого перепугу зарплата президента Украины должна быть 500 000 грн, при том, что население США почти в 8 раз больше населения Украины, а ВВП почти в 200 раз больше?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 01:04

  andrijk777 написав:
  smart_analyst2017 написав:депутаты от 100к
министры 250к
премьер 400к
президент 500к
более-менее нормально будет

Згідний на 100%. Десь такі приблизно зарплати повинні бути по-моєму.


Алексей "инкогнито", что ж вы не представились то? Мы вас "в гриме" сразу и не признали :mrgreen:

Хотите ̶п̶о̶п̶а̶.̶к̶а̶к̶.̶у̶.̶к̶и̶м̶?̶ зарплаты как в развитых демократиях?
ОК. Вот только тогда и: - допустил дырку в бюджете, а в конце года превысил полномочия и остановил платежи из бюджета - сами добровольно в отставку, а затем на отсидку срока :arrow: Судя по тому "интервью" на сходке, там те товарищи наговорили на лет 10-15, живи они не в нашей гондурасии, а где то в Южной Корее 8) https://news.liga.net/world/news/v-yujn ... uptsionera

Может для начала в сторону Болгарии посмотреть, как то ближе к реальности надо быть в самой то бедной стране Европы?

Самую высокую зарплату в Болгарии среди чиновников получает президент – 11 000 левов в месяц. Премьер-министр получает чуть более 7 000 левов, а министры – по 4 574 левов. https://rus.bg/esche/interesno/interesn ... -000-levov
1 лев равен примерно 14 гривням :idea:
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 02:36

  EKO написав:Может для начала в сторону Болгарии посмотреть, как то ближе к реальности надо быть в самой то бедной стране Европы?

Самую высокую зарплату в Болгарии среди чиновников получает президент – 11 000 левов в месяц. Премьер-министр получает чуть более 7 000 левов, а министры – по 4 574 левов. https://rus.bg/esche/interesno/interesn ... -000-levov
1 лев равен примерно 14 гривням :idea:

Ми не Болгарія і не Польща і не США.
Я не знаю як буде працювати прем'єр(в Україні) з зарплатою 100к($4К). Нормальний професіонал просто не піде працювати на таку зарплату. Якщо він буде чесний - з нього будуть просто сміятись в ділових кругах.
Як наслідок ніхто "на одну зарплату" в верхах не працює. І для вас це є нормально, тому що так є в Болгарії, Польщі. Ви(і більшість) вважають малі зарплати нормальні, тому що у всій країні малі зарплати! Прекрасна логіка.
Але і в депутатів та ж сама логіка - "чого я маю бути чесним, якщо вся країна нечесна, та ще й платять мені мізер". Тільки ідіоти(точніше електрики, доярки і водії тролейбуса) будуть йти в депутати на голу зарплату 25000.
Повернулись до початкових моїх слів "Яку владу народ хоче - таку і має".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 09:15

  andrijk777 написав:
  EKO написав:Может для начала в сторону Болгарии посмотреть, как то ближе к реальности надо быть в самой то бедной стране Европы?

Самую высокую зарплату в Болгарии среди чиновников получает президент – 11 000 левов в месяц. Премьер-министр получает чуть более 7 000 левов, а министры – по 4 574 левов. https://rus.bg/esche/interesno/interesn ... -000-levov
1 лев равен примерно 14 гривням :idea:

Ми не Болгарія і не Польща і не США.
Я не знаю як буде працювати прем'єр(в Україні) з зарплатою 100к($4К). Нормальний професіонал просто не піде працювати на таку зарплату. Якщо він буде чесний - з нього будуть просто сміятись в ділових кругах.
Як наслідок ніхто "на одну зарплату" в верхах не працює. І для вас це є нормально, тому що так є в Болгарії, Польщі. Ви(і більшість) вважають малі зарплати нормальні, тому що у всій країні малі зарплати! Прекрасна логіка.
Але і в депутатів та ж сама логіка - "чого я маю бути чесним, якщо вся країна нечесна, та ще й платять мені мізер". Тільки ідіоти(точніше електрики, доярки і водії тролейбуса) будуть йти в депутати на голу зарплату 25000.
Повернулись до початкових моїх слів "Яку владу народ хоче - таку і має".

А вы считаете, что у каждого депутата должен быть дворец под Киевом, сотня слуг и гарем из сотни девиц? Если это не депутат, а, например, бизнесмен, то ладно, трать свои честно заработанные деньги куда хочешь. Но, почему много денег должен получать человек, который сидит на зарплате, является наемным сотрудником? Ведь, по сути, депутат приносит реальной пользы меньше, чем уборщица. Есть профессии, которые паразитируют на обществе за счёт его несовершенства. Разве так сильно надо постоянно законы новые принимать? Разве для этого нужно целых 450 человек? Законы все крутятся на одном месте, одни депутаты рожают введение техосмотра для авто, другие его отменяют, третьи опять вводят, четвёртые отменяют, и так по кругу практически все законы крутятся. Разве на это дело нужно тратить так много денег? Оставить 10 самых талантливых депутатов, которые будут заниматься изобретением действительно полезных улучшений в законах, остальных разогнать. Все эти нововведения только замедляют рост экономики, а тем более, нововведения от бездарей, которые очередное десятилетие сидят при власти и гребут долги на поколения украинцев вперёд.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 09:24

  andrijk777 написав:Ми не Болгарія і не Польща і не США.
Я не знаю як буде працювати прем'єр(в Україні) з зарплатою 100к($4К). Нормальний професіонал просто не піде працювати на таку зарплату. Якщо він буде чесний - з нього будуть просто сміятись в ділових кругах.
Як наслідок ніхто "на одну зарплату" в верхах не працює. І для вас це є нормально, тому що так є в Болгарії, Польщі. Ви(і більшість) вважають малі зарплати нормальні, тому що у всій країні малі зарплати! Прекрасна логіка.
Але і в депутатів та ж сама логіка - "чого я маю бути чесним, якщо вся країна нечесна, та ще й платять мені мізер". Тільки ідіоти(точніше електрики, доярки і водії тролейбуса) будуть йти в депутати на голу зарплату 25000.


Хотел написать "какой дремучий совок", но это дале не совок - в СССР было хоть какое-то представление о том, что работать нужно "как положено"
А это - какая-то смесь менталитета братвы 90-х (нужна телка, шобы пацаны уважали) и менталитета нищеброда, который после революции вступил в колхоз и теперь думает только о том, как бы украсть побольше
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:58

Я зрозумів нарешті. Всі(більшість) за те щоб депутати одержували ще менше і як наслідок крали ще більше. Що хочуть те і мають.
andrijk777
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