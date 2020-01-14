Майже половина українців працездатного віку працюють легально. Решта — або на заробітках, або працевлаштовані нелегально.
Дивися повний текст Мінекономіки: половина українців працездатного віку працюють нелегально або на заробітках.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 січ, 2020 13:03
Мінекономіки: половина українців працездатного віку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономіки: половина українців працездатного віку працюють нелегально або на заробітках.
Додано: Нед 19 січ, 2020 13:03
А сколько из этих 12,8 млн. заняты в бюджетной сфере? Где можно это узнать?
Додано: Нед 19 січ, 2020 13:35
Так сделайте так, чтобы заставить работодателей оформлять сотрудников и платить им нормальную зарплату!!!!
Додано: Нед 19 січ, 2020 16:17
Какая половина ???Они умеют считать только те теньги которые они воруют у людей подавляющие большинство в стране безработные промышленность перестала существовать власть умеет только воровать система пожирает саму себя сейчас хотят забрать последнее что осталось ЗЕМЛЮ но вы этого достойны так большинство живёт по принципу моя хата скраю капиталист это такая система что надо бороться за свои права а кто этого наделает исчезает как вид как по закону Дарвина..
|