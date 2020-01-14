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Мінекономіки: половина
українців працездатного віку...

Мінекономіки: половина українців працездатного віку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 13:03

Мінекономіки: половина українців працездатного віку...

Пропонуємо до обговорення:
Майже половина українців працездатного віку працюють легально. Решта — або на заробітках, або працевлаштовані нелегально.

Дивися повний текст Мінекономіки: половина українців працездатного віку працюють нелегально або на заробітках.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 13:03

А сколько из этих 12,8 млн. заняты в бюджетной сфере? Где можно это узнать?
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 13:35

Так сделайте так, чтобы заставить работодателей оформлять сотрудников и платить им нормальную зарплату!!!!
dergen8066
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:22

Куди йдуть податки?)
davinci
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 18:43

«Сегодня всего 12,8 миллиона из 28,5 миллиона украинцев трудоспособного возраста работают легально. Половина из нас трудоспособного возраста или работает в другой стране, или работает неформально», – сообщил Милованов.

Википедия утверждает, что "трудоспособный возраст" это
осіб працездатного віку (15—64 роки)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D0%B8

Сколько из 15-16-летних школьников, а из 60-64-летних "чистых" пенсионеров?
Их тоже надо заставить работать легально?

Милованов, аууууууууу!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:43

  yanyura написав:
«Сегодня всего 12,8 миллиона из 28,5 миллиона украинцев трудоспособного возраста работают легально. Половина из нас трудоспособного возраста или работает в другой стране, или работает неформально», – сообщил Милованов.

Википедия утверждает, что "трудоспособный возраст" это
осіб працездатного віку (15—64 роки)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D0%B8

Сколько из 15-16-летних школьников, а из 60-64-летних "чистых" пенсионеров?
Их тоже надо заставить работать легально?

Милованов, аууууууууу!


Специально глянул в Википедию :
"Занятость населения.
Экономически активное население (2011 год): 22 056,9 тыс. человек (в возрасте 15-70 лет), 20 247,9 тыс. человек (в трудоспособном возрасте)."
Где Милованов разглядел 28,5 миллиона украинцев трудоспособного возраста? Непонятно. Неужели за эти годы наросло?
Тут можно согласиться с критической самооценкой своей личности, данной самим министром.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:03

  dergen8066 написав:Так сделайте так, чтобы заставить работодателей оформлять сотрудников и платить им нормальную зарплату!!!!

Заставить?
В стране есть законы по которым гражданин самостоятельно должен заплатить налоги за прибыль. Кто мешает этим работником самим официально зарегистрироваться и платить за себя налоги? Мешает не кто, а что. Жаба, жаба отдавать деньги государству. Вот если бы кто то, да на халяву.
Разве нет?
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p_a_l
 
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  p_a_l написав:
  dergen8066 написав:Так сделайте так, чтобы заставить работодателей оформлять сотрудников и платить им нормальную зарплату!!!!

Заставить?
В стране есть законы по которым гражданин самостоятельно должен заплатить налоги за прибыль. Кто мешает этим работником самим официально зарегистрироваться и платить за себя налоги? Мешает не кто, а что. Жаба, жаба отдавать деньги государству. Вот если бы кто то, да на халяву.
Разве нет?

это не жаба, это доступ к телевизору. Если керманычи говорят в экраны одно, но делают другое, то какой здравомыслящий чилавек не будет следовать их примеру?
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:52

  dergen8066 написав:Так сделайте так, чтобы заставить работодателей оформлять сотрудников и платить им нормальную зарплату!!!!

Откройте свой бизнес и покажите как надо :mrgreen: Если Вы нужный сотрудник, то вас и оформят и зарплата будет норм. Если в место вас могут взят бомжа с улицы или студентку и это ни как не поваляет на прибыль, то зачем вас оформлять и платить норм ?
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:07

p_a_l
якось провів на підприємстві опитування - хто вважає що доживе до пенсії? середній вік опитуваних близько 30 років, приблизно 100 людей. ОДИН всього підняв руку. Враховуючи постійно і, на мою думку, безповоротно зростаючий дефіцит ПФУ, ті кому зараз менше 40 років можуть на пенсію від держави взагалі не розраховувати. Тому треба робити зміни термінові - всі мають самостійно собі накопичувати гроші. Але утримання с з/п мають бути зменшені.
ruslan42212
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