Майже половина українців працездатного віку працюють легально. Решта — або на заробітках, або працевлаштовані нелегально.
Дивися повний текст Мінекономіки: половина українців працездатного віку працюють нелегально або на заробітках.
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Додано: Нед 19 січ, 2020 13:03
Мінекономіки: половина українців працездатного віку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономіки: половина українців працездатного віку працюють нелегально або на заробітках.
Додано: Нед 19 січ, 2020 13:03
А сколько из этих 12,8 млн. заняты в бюджетной сфере? Где можно это узнать?
Додано: Нед 19 січ, 2020 13:35
Так сделайте так, чтобы заставить работодателей оформлять сотрудников и платить им нормальную зарплату!!!!
Додано: Нед 19 січ, 2020 18:43
Википедия утверждает, что "трудоспособный возраст" это
Сколько из 15-16-летних школьников, а из 60-64-летних "чистых" пенсионеров?
Их тоже надо заставить работать легально?
Милованов, аууууууууу!
Додано: Нед 19 січ, 2020 19:43
Специально глянул в Википедию :
"Занятость населения.
Экономически активное население (2011 год): 22 056,9 тыс. человек (в возрасте 15-70 лет), 20 247,9 тыс. человек (в трудоспособном возрасте)."
Где Милованов разглядел 28,5 миллиона украинцев трудоспособного возраста? Непонятно. Неужели за эти годы наросло?
Тут можно согласиться с критической самооценкой своей личности, данной самим министром.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Нед 19 січ, 2020 22:03
Заставить?
В стране есть законы по которым гражданин самостоятельно должен заплатить налоги за прибыль. Кто мешает этим работником самим официально зарегистрироваться и платить за себя налоги? Мешает не кто, а что. Жаба, жаба отдавать деньги государству. Вот если бы кто то, да на халяву.
Разве нет?
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Нед 19 січ, 2020 22:16
это не жаба, это доступ к телевизору. Если керманычи говорят в экраны одно, но делают другое, то какой здравомыслящий чилавек не будет следовать их примеру?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Пон 20 січ, 2020 09:52
Откройте свой бизнес и покажите как надо Если Вы нужный сотрудник, то вас и оформят и зарплата будет норм. Если в место вас могут взят бомжа с улицы или студентку и это ни как не поваляет на прибыль, то зачем вас оформлять и платить норм ?
Додано: Пон 20 січ, 2020 10:07
p_a_l
якось провів на підприємстві опитування - хто вважає що доживе до пенсії? середній вік опитуваних близько 30 років, приблизно 100 людей. ОДИН всього підняв руку. Враховуючи постійно і, на мою думку, безповоротно зростаючий дефіцит ПФУ, ті кому зараз менше 40 років можуть на пенсію від держави взагалі не розраховувати. Тому треба робити зміни термінові - всі мають самостійно собі накопичувати гроші. Але утримання с з/п мають бути зменшені.
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