Мінекономіки: половина українців працездатного віку...

Додано: Пон 20 січ, 2020 11:53

На самом деле, сотрудников никто не неволит. Предприниматель работает в конкурентной среде и имеет некую сумму, которую может заплатить работнику. Эта сумма не может быть растянута, увеличена, если предприниматель хочет, чтобы его предложения были конкурентно способными и востребованными на рынке. Так что наниматель обычно предлагает (особенно ценным сотрудникам) либо официально (за вычетом налогов), либо в конверте, часть или всё. Сотрудники,как раз хорошие профессионалы, как правило, выбирают конверт. И чем больше сумма, тем чаще. Хотя предпринимателю выгоднее (спокойнее) платить официально хорошему сотруднику.Причины банальны. Будь ты хоть чемпионом по уплате налогов, это не повлияет на твои затраты по жизни. Тебе всё равно придётся серьёзно помогать родителям, платить врачам в карман, платить за образование детей, даже полиции, чтобы она расследовала преступление по настоящему, а не имитировала деятельность. К примеру, у знакомого моего обчистили гараж, который был на охраняемой территории, украли мотоблок, хороший генератор, квадроцикл и ещё много чего. Разломали гидравлическим силовым инструментом заднюю стенку железного гаража (хотя она была усилена мощной решеткой). У него стояли там скрытые видеокамеры, которые записали видео грабителей, даже машину, на которую грузили награбленное. Вызвал он полицию, приехала молоденькая девушка-стажёр. Не могла даже правильно протокол составить, передал он ей записи, но она стразу сказала, что на ней более 300 дел, ей некогда и вряд ли кого найдут... Хорошо, что у него оказался в знакомых старый "мент", на пенсии, подрабатывающий частным сыском. За три дня они нашли воров и место, где скрывают награбленное, правда, мотоблок уже успели продать. Только благодаря его связям удалось поймать воров. Оказались работники теплосети, ремонтирующие теплотрассу неподалёку, куда стали брать по безнадёге бывших зеков. У другого знакомого делали операцию матери на печени, где потребовали только $2000 за инструмент и материалы, которые он хотел купить в аптеке, но один бывалый пациент подсказал, что за $1300 можно купить тут же в отделении у медсестры. Ну не скотство ли это?! Всего на взятки по операции ушло 80000 грн. И что тут удивительного, что люди предпочитают зарплату в конвертах...