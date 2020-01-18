Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині, прогнозується, що після цього багато із них поїде саме до цієї країни.
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Додано: Нед 19 січ, 2020 19:21
Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині -...
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Дивися повний текст Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині - експерт.
Додано: Нед 19 січ, 2020 19:21
Держись Польша. После открытия Германии убегут твои украинские труженики. Готовьте курсы польского для вьетнамцев.
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:34
Для работы в международных компаниях обычно достаточно английского.
Додано: Нед 19 січ, 2020 22:45
Re: Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині -.
Одного английского как раз недостаточно
Додано: Нед 19 січ, 2020 23:54
Ну, образование, опыт - без этого и в родной стране не возьмут. А что касается знания местного языка, то это как раз не обязательно. Бывают, конечно, исключения, где местный язык необходим (в основном позиции, связанные с общением с клиентами).
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