Уже кілька місяців Укрпошта практикує прискорену доставку онлайн-замовлень з китайських інтернет-магазинів.
Дивися повний текст Укрпошта пояснила, як прискорити доставку з китайських інтернет-магазинів.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 05:11
Укрпошта пояснила, як прискорити доставку з китайських...
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Дивися повний текст Укрпошта пояснила, як прискорити доставку з китайських інтернет-магазинів.
Додано: Пон 20 січ, 2020 05:11
Бред. ePacket уже 45 дней идет. И трекинг показывает, что до сих пор в Китае. Другие компании уже доставили, то, что позже заказал. Вообще Укрпочта и быстрая доставка - это из области фантастики. Раньше варп двигатель изобретут, чем Укрпочта от голубей откажется.
Додано: Пон 20 січ, 2020 08:09
ePacket China post уже второй месяц идёт. отправили 11 ноября. и хз когда дождусь...
Додано: Пон 20 січ, 2020 08:16
Я заказал 8 посылок на Али. Три из них получил через неделю на Нов.Почте. Мгновенно. Рядом с домом. Остальные "захватила" укропочта. Одну посылку зафутболили на другой конец города, хотя адрес и индекс указан был правильно. Остальные получал правда на своем отделении, простаивая в очереди по 40 мин каждый раз. Работает только одна почта на огромный м-рн. (оптимизация). Работники получают минималку, поэтому там сидит бабушка за 80...одна на всю почту... Ну за то директор этой богадельни получает 2 лимона!
Додано: Пон 20 січ, 2020 08:44
Последний раз ePacket шел больше 2х месяцев - заказал 11 ноября, получил 18 января. Так что сказка это про 7-10 дней. Заказанные в тот же день товары с доставкой через НП и МЭ приехали в течение 3 недель.
Додано: Пон 20 січ, 2020 09:10
manfist32, может из Китая и долго,а по Украине довольно быстро идёт, может на 1 день дольше новой почты, но зато и дешевле намного
Додано: Пон 20 січ, 2020 09:47
31-го грудня замовив товарів в 11-ти магазинах. 2-і доставки через e-Packet. Так щойно перевірив трекінг через сайт Укрпошти - останнє оновлення по ним було 05-01-2020, що вони сортуються в Китаї.
Скільки ще разів по 7-10днів має пройти, аби їх доставили хоча б в Україну?
Додано: Пон 20 січ, 2020 10:20
Замовив фіню за 30 баксів. Чекав 2 місяці. Хотів відкривати комплейн, і тут "внєзапно" трекінг оновився і написало що пакунок був на іншому відділенні в іншому кінці міста, при тому, що адреса правильна. На пакунку мій мобільний але всім це "дуже цікаво"
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