RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укрпошта пояснила, як прискорити
доставку з китайських...

Укрпошта пояснила, як прискорити доставку з китайських...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:34

мошенничество - это работа Укрпочты: более 10 посылок отчекинились как прибывшие в Киев ещё в 20-х числах декабря (месяц прошел) и дальше они пропали. При этом из Китая они до Киева все добирались около недели.
P.S.Необходимо приватизировать это Укрпочту иностранным инвесторам (например, DHL). Тарифы у Укрпочты всё равно практически таки-же, как в Новой почте, но сервис и, по-видимому, воровство - на уровне "развивающихся" банановых стран Африки.
olnik_ruban
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, MSN [Bot], sanyok і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Маркарова повідомила, як прискорити зростання ВВП до 5-7%
R2 » Вів 31 гру, 2019 20:12
7 955
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 січ, 2020 12:59
blueiceua
Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 26 гру, 2019 16:34
49 4455
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 січ, 2020 10:57
_hunter
Укрпошта з січня збільшить тарифи на міжнародні відправлення
R2 » Пон 23 гру, 2019 09:23
3 171
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 гру, 2019 15:42
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24358)
20.01.2020 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.