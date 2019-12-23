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Укрпошта пояснила, як прискорити доставку з китайських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:34
мошенничество - это работа Укрпочты: более 10 посылок отчекинились как прибывшие в Киев ещё в 20-х числах декабря (месяц прошел) и дальше они пропали. При этом из Китая они до Киева все добирались около недели.
P.S.Необходимо приватизировать это Укрпочту иностранным инвесторам (например, DHL). Тарифы у Укрпочты всё равно практически таки-же, как в Новой почте, но сервис и, по-видимому, воровство - на уровне "развивающихся" банановых стран Африки.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 17:58
7-10 дней это только самолетом по бешеным ценам.
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