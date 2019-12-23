Укрпошта пояснила, як прискорити доставку з китайських...
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мошенничество - это работа Укрпочты: более 10 посылок отчекинились как прибывшие в Киев ещё в 20-х числах декабря (месяц прошел) и дальше они пропали. При этом из Китая они до Киева все добирались около недели. P.S.Необходимо приватизировать это Укрпочту иностранным инвесторам (например, DHL). Тарифы у Укрпочты всё равно практически таки-же, как в Новой почте, но сервис и, по-видимому, воровство - на уровне "развивающихся" банановых стран Африки.
Ще літом посилки через ePacket доходили з Китаю за три тижні. Зараз від вильоту з Китаю і появою в Україні 1,5-2 місяці. Плюс додатковий зимовий бонус від Укрпошти - майже всі посилки після сортування в Києві відправлються не за адресою, а в інші міста. Мої вже побували в Харкові, Одесі, Полтаві і Хмельницькому, хоча потім їх таки знову повертають до Києва і потім вже за правильною адресою. Але це ще додатково 3-5 днів в дорозі. Здається робітники пошти коли дізналися про заробітки своїх керівників, не тільки нічого не роблять, але ще й трохи шкодять.