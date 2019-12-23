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Укрпошта пояснила, як прискорити
доставку з китайських...

Укрпошта пояснила, як прискорити доставку з китайських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:34

мошенничество - это работа Укрпочты: более 10 посылок отчекинились как прибывшие в Киев ещё в 20-х числах декабря (месяц прошел) и дальше они пропали. При этом из Китая они до Киева все добирались около недели.
P.S.Необходимо приватизировать это Укрпочту иностранным инвесторам (например, DHL). Тарифы у Укрпочты всё равно практически таки-же, как в Новой почте, но сервис и, по-видимому, воровство - на уровне "развивающихся" банановых стран Африки.
olnik_ruban
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:58

7-10 дней это только самолетом по бешеным ценам.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:55

Читаю посты и не пойму, а почему это вдруг все так возбудились этой новостью? Ведь ей же уже почти 4,5 года!
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yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:27

Ще літом посилки через ePacket доходили з Китаю за три тижні. Зараз від вильоту з Китаю і появою в Україні 1,5-2 місяці. Плюс додатковий зимовий бонус від Укрпошти - майже всі посилки після сортування в Києві відправлються не за адресою, а в інші міста. Мої вже побували в Харкові, Одесі, Полтаві і Хмельницькому, хоча потім їх таки знову повертають до Києва і потім вже за правильною адресою. Але це ще додатково 3-5 днів в дорозі. Здається робітники пошти коли дізналися про заробітки своїх керівників, не тільки нічого не роблять, але ще й трохи шкодять.
using40
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:53

укрпочта.... летом две опсылки из Китая просто пропали на Украпочте с концами. Доказать так ничего и не смог.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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