Економіст назвав умову, за якої пенсіонери України...
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Про необхідність введення багаторівневої пенсійної системи в Україні йдеться давно. Вчені та експерти давали такі рекомендації ще на початку 2000-х. А на державному рівні це питання підіймалося років 10 назад. Однак далі розмов справа поки не йшло.
maksymzp88 написав:ну так расплодили льготников с огромными пенсиями (мвд,военные), а потом плачут что денег не хватает на пенсии
Там основная проблема с вполне обычными пенсионерами -- их за 11М "расплодилось" -- тут сегодня же отчет публиковали...
Та тут даже больше проблема не в количестве пенсионеров, а в соотношении общего ВВП на общее количество людей. Это если придет полнейший популист все заморозит и раздаст деньги. По сути это теоретический в реальности не достижимый потолок среднего дохода и он очень низкий.