Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 12:39

  Vadim_ написав:А я придбав давно Moser primat , бриюсь нею і дружина стриже , дуже зручно і дешево, то це як до ВВП + чі -?

Це не впливає на ВВП.
Але точно знаю такий прикол що в США накручували ВВП таким чином: що якщо ви живете в своєму житлі, то рахують що ви платите оренду самі собі, тобто з повітря з'являється ВВП у розмірі оренди вашого житла.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 12:58

  andrijk777 написав:
  Vadim_ написав:А я придбав давно Moser primat , бриюсь нею і дружина стриже , дуже зручно і дешево, то це як до ВВП + чі -?

Це не впливає на ВВП.

Це прямо впливає на ВВП, просто не буде пораховано. Економіка натурального господарства, 7 клас.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 13:04

  BIGor написав:
  andrijk777 написав:
  Vadim_ написав:А я придбав давно Moser primat , бриюсь нею і дружина стриже , дуже зручно і дешево, то це як до ВВП + чі -?

Це не впливає на ВВП.

Це прямо впливає на ВВП, просто не буде пораховано. Економіка натурального господарства, 7 клас.

Тобто мені вигідно а шо там до ВВП і державі то мені пох як і їй ще потужніше на мене
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 13:51

Напад росії і білорусі на Україну

Vadim_ написав:
  BIGor написав:
  andrijk777 написав:[quote="5905116:Vadim_"]
А я придбав давно Moser primat , бриюсь нею і дружина стриже , дуже зручно і дешево, то це як до ВВП + чі -?

Це не впливає на ВВП.

Це прямо впливає на ВВП, просто не буде пораховано. Економіка натурального господарства, 7 клас.

Тобто мені вигідно а шо там до ВВП і державі то мені пох як і їй ще потужніше на мене[/quote]
Якщо ви зекономлене захомʼячите, це зменшить ВВП, от і все. Спочатку ще як купівля імпортного товару зменшить. Якщо витратите на щось інше - то не зменшить (за виключенням витрати на саму машинку) :)
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 14:01

  Faceless написав:
Vadim_ написав:
  BIGor написав:Це прямо впливає на ВВП, просто не буде пораховано. Економіка натурального господарства, 7 клас.

Тобто мені вигідно а шо там до ВВП і державі то мені пох як і їй ще потужніше на мене

Якщо ви зекономлене захомʼячите, це зменшить ВВП, от і все. Спочатку ще як купівля імпортного товару зменшить. Якщо витратите на щось інше - то не зменшить (за виключенням витрати на саму машинку) :)

Виходить шо економити на сім'ю то є погано для держави? , нахіба така держава..., пусть откроет бесплатные барбершопы и я не буду заморачиваться покупать машинку и напрягать жену моей стрижкой или как?
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 14:21

  hxbbgaf написав:
  alex_dvornichenko написав:hxbbgaf
Зрада на пустом месте. Единственое жилье по прежнему не смогут забирать. Прямо бах бах и не единственные квартиры массово на аукционе - теоретически наихудший возможный, но маловероятный вариант. А вот массовые обтяжання будут, у меня в этом сомнений мало. Арест и аукционы конечно у самых злостных тоже будут, спустя определенное время мытья и катанья.

Чогось Юлька і купа юристів кажуть, що будуть.
багато виїхало за кордон, дома їх стоять пусті і комуналь вони не платять. Самі гляньте скільки вікон в деяких районах без світла ввечері.
Так що конфісковувати будуть.
Інша справа як потом реалізовуватимуть. Згоден що масових аукціонів не буде, Держава може продавати а може і роздати силовикам, там є деклароване право на отримання житла в співробітників МВС, СБУ, ДБР, ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, погранічників і зсу. Вродь і багато кому положено, но отримують
Не тільки лиш всі.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 14:24

  BIGor написав:
  andrijk777 написав:
  Vadim_ написав:А я придбав давно Moser primat , бриюсь нею і дружина стриже , дуже зручно і дешево, то це як до ВВП + чі -?

Це не впливає на ВВП.

Це прямо впливає на ВВП, просто не буде пораховано. Економіка натурального господарства, 7 клас.

Може на ваше ВВП і ВВП підручника 7 класу це і впливає, але по логіці це враховуватись не має.
Інакше, я пограв в комп'ютерні гонки F1, а в ВВП має враховуватись що я реально орендував болід F1 і реально на цьому поїздив. Очевидно це абсурд.
Або я поміг своїй дитині з уроками, або просто порадою - це також має враховуватись в ВПП, бо я ж надав консультацію. :D А цікаво моя порада має бути дешевше ніж аналогічно порада американського батька чи ні? :D :D Це також очевидний абсурд.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 14:27

  TUR написав:
  alex_dvornichenko написав:Единственое жилье по прежнему не смогут забирать.

Смогут, если долг более 20 минЗП (160 тыс грн на сегодня).
Но там еще будут доопрацювання :wink: Посмотрим что окончательно примут.
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57241

Короче в Украине комуналку по прежнему выгодно не платить.
Пока 160 000 накопится, 2-3 больших девальваций гривны произойдет.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 14:30

  Faceless написав:Якщо ви зекономлене захомʼячите, це зменшить ВВП, от і все. Спочатку ще як купівля імпортного товару зменшить. Якщо витратите на щось інше - то не зменшить (за виключенням витрати на саму машинку) :)

Це вірно, економія дійсно зменшує ВВП.
Але мудрі американці використовують це на свою користь - вони не економлять і тим самим збільшують ВВП. :D :D Це працює.

Правда ВВП не рівний рівню життя. Як економія впливає на рівень життя - питання складне.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 14:31

  Vadim_ написав:
  Faceless написав:
Vadim_ написав:-----------------------------
BIGor
Це прямо впливає на ВВП, просто не буде пораховано. Економіка натурального господарства, 7 клас.
-----------------------------
Тобто мені вигідно а шо там до ВВП і державі то мені пох як і їй ще потужніше на мене

Якщо ви зекономлене захомʼячите, це зменшить ВВП, от і все. Спочатку ще як купівля імпортного товару зменшить. Якщо витратите на щось інше - то не зменшить (за виключенням витрати на саму машинку) :)

Виходить шо економити на сім'ю то є погано для держави? , нахіба така держава..., пусть откроет бесплатные барбершопы и я не буду заморачиваться покупать машинку и напрягать жену моей стрижкой или как?
Насколько понимаю, вы не миллиардер и на сэкономленные на барбершопе деньги не покупаете золотые слитки в швейцарском банке, чтобы положить из там же в ячейку. Эти деньги вы тратите на еду, одежду, развлечения в Украине. Так что это посчитается в ВВП, а государству, в общем, безразлично, потратите вы деньги на стрижку в барбершопе или на лишний пирожок с капустой.
