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Депутати пропонують запровадити
"Економічний паспорт...

Депутати пропонують запровадити "Економічний паспорт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:37

Депутати пропонують запровадити "Економічний паспорт...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в проекті № 2754 від 16.01.2020

Дивися повний текст Депутати пропонують запровадити \"Економічний паспорт українця\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:03

Що курить нова влада????
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:06

2021й плюс 18 лет... Доживёт ли до этого срока "Слуга народа"? А ещё помню слово "ваучеризация". Там госсобственность "раздавали" даже сразу. У меня даже мои сертификаты в каком-то электронном реестре ещё числятся.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:13

И каким образом это уменьшит выезд граждан Украины сейчас? Надежда, что через 20 лет их дети может быть что-от получат? А что помешает регистрировать детей тут и уезжать? Это как про падишаха и ишака... кто-то из них точно не доживет....
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:29

т.е. поделиться с народом прямо сейчас все еще нет желающих... не заробили )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:50

реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины ? что это? отгрузка на склад? передача на доработку третьей стороной, если Гок возвращает "полученное" ранее сырье? Согласен, при принятии закона о двойном гражданстве есть смысл получить сначала свидетельство о рождении в Украине и только потом паспорт другого государства
spread
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:04

Редкостные дыбылы.
Почему дети родившиеся 1 января должны быть обеспеченнее детей родившихся 31 декабря.
Я уже молчу и не спрашиваю, чем провинились сегодняшние граждане страны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:26

Я так понимаю, речь идет о 50 гривнах в месяц - отличная прибавка к пенсии. Вот эти цифры надо озвучивать господа депутаты.
Конрад Карлович
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