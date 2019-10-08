Про це йдеться в проекті № 2754 від 16.01.2020
Дивися повний текст Депутати пропонують запровадити \"Економічний паспорт українця\".
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Додано: Вів 21 січ, 2020 10:37
Депутати пропонують запровадити "Економічний паспорт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати пропонують запровадити \"Економічний паспорт українця\".
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:06
2021й плюс 18 лет... Доживёт ли до этого срока "Слуга народа"? А ещё помню слово "ваучеризация". Там госсобственность "раздавали" даже сразу. У меня даже мои сертификаты в каком-то электронном реестре ещё числятся.
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:13
И каким образом это уменьшит выезд граждан Украины сейчас? Надежда, что через 20 лет их дети может быть что-от получат? А что помешает регистрировать детей тут и уезжать? Это как про падишаха и ишака... кто-то из них точно не доживет....
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:29
т.е. поделиться с народом прямо сейчас все еще нет желающих... не заробили )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:50
реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины ? что это? отгрузка на склад? передача на доработку третьей стороной, если Гок возвращает "полученное" ранее сырье? Согласен, при принятии закона о двойном гражданстве есть смысл получить сначала свидетельство о рождении в Украине и только потом паспорт другого государства
Додано: Вів 21 січ, 2020 12:04
Редкостные дыбылы.
Почему дети родившиеся 1 января должны быть обеспеченнее детей родившихся 31 декабря.
Я уже молчу и не спрашиваю, чем провинились сегодняшние граждане страны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 21 січ, 2020 12:26
Я так понимаю, речь идет о 50 гривнах в месяц - отличная прибавка к пенсии. Вот эти цифры надо озвучивать господа депутаты.
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