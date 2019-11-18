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Президенту запропонували
звільнити главу "Укрпошти":...

Президенту запропонували звільнити главу "Укрпошти":...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:12

Президенту запропонували звільнити главу "Укрпошти":...

Пропонуємо до обговорення:
Вчора, 20 січня, на президентському сайті з'явилася петиція з пропозицією звільнити главу "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Дивися повний текст Президенту запропонували звільнити главу \"Укрпошти\": забагато заробляє.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:12

..давно хочется задать риторический вопрос: а че президенту и пр. "дижитализаторам" не предложат разного рода "мудрые головы" (вроде Дубилета и т.п.) оценивать ЭФФЕКТИВНОСТЬ работы ТОПов и пр. чиновников разного уровня (вплоть до чинуш среднего и низшего звена) - путем простого "выставления лайков//дизлайков" их работы на соотв.гос-портале ..и исходя из полученного коэф.эффективности и выдавать им ЗП, премии и пр. из гос.бюджета?!...
maestro71
 
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