Вчора, 20 січня, на президентському сайті з'явилася петиція з пропозицією звільнити главу "Укрпошти" Ігоря Смілянського.
Дивися повний текст Президенту запропонували звільнити главу \"Укрпошти\": забагато заробляє.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 12:12
Президенту запропонували звільнити главу "Укрпошти":...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президенту запропонували звільнити главу \"Укрпошти\": забагато заробляє.
Додано: Вів 21 січ, 2020 12:12
..давно хочется задать риторический вопрос: а че президенту и пр. "дижитализаторам" не предложат разного рода "мудрые головы" (вроде Дубилета и т.п.) оценивать ЭФФЕКТИВНОСТЬ работы ТОПов и пр. чиновников разного уровня (вплоть до чинуш среднего и низшего звена) - путем простого "выставления лайков//дизлайков" их работы на соотв.гос-портале ..и исходя из полученного коэф.эффективности и выдавать им ЗП, премии и пр. из гос.бюджета?!...
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:03
maestro71
чё уж там, давайте лайками/дизлайками внешнюю политику вести...
Додано: Вів 21 січ, 2020 19:35
На мой взгляд, лучше вот эта петиция:
Фамилию писателя цензура не пропускает, поэтому его полную фамилию смотрите по адресу петиции.
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