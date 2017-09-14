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Скільки кияни заробили на
домашніх сонячних електростанціях

Скільки кияни заробили на домашніх сонячних електростанціях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:31

Скільки кияни заробили на домашніх сонячних електростанціях

Пропонуємо до обговорення:
За 2019 рік київські власники домашніх електростанцій заробили на енергії сонця 6,5 млн грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:31

Цифра ниочем. Интересен "заработок" на единицу установленной мощности, которую хоть как-то можно привязать к первоначальным вложениям.
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:42

Получается в среднем по 3 тысячи в месяц они получили от государства за електроенергию, не понятно в действительности сколько они заплатили за електроенергию. Потому что например у меня на квартиру все електричское, и вода и плита и отопление и северная сторона 100+ кадратов больше 2000 гривен.
А дом побольше потянет, так что зимой хорошо если в 0 выходит.
pogorelets
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