За 2019 рік київські власники домашніх електростанцій заробили на енергії сонця 6,5 млн грн.
Дивися повний текст Скільки кияни заробили на домашніх сонячних електростанціях.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 13:31
Скільки кияни заробили на домашніх сонячних електростанціях
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки кияни заробили на домашніх сонячних електростанціях.
Додано: Вів 21 січ, 2020 13:31
Цифра ниочем. Интересен "заработок" на единицу установленной мощности, которую хоть как-то можно привязать к первоначальным вложениям.
Додано: Вів 21 січ, 2020 13:42
Получается в среднем по 3 тысячи в месяц они получили от государства за електроенергию, не понятно в действительности сколько они заплатили за електроенергию. Потому что например у меня на квартиру все електричское, и вода и плита и отопление и северная сторона 100+ кадратов больше 2000 гривен.
А дом побольше потянет, так что зимой хорошо если в 0 выходит.
Додано: Вів 21 січ, 2020 14:27
pogorelets , а нельзя брать от "государства" по 1,6 грн. а продавать ему же почем там? по 3 или по 5 грн???
Додано: Вів 21 січ, 2020 16:58
По факту у нас 1 КВт панелей даёт 1 МВт электроэнергии в год. В южных областях до 1.2, в северных до 0.9
Сами панели стоят ~270$ за 1 КВт.
Плюс инвертор, плюс провода, крепёж и мелочёвка.
От этого можно посчитать окупаемость и всё остальное.
...и расчётная окупаемость получается в районе 2-2.5 лет, что как-бы намекает на необходимость понижения тарифов.
Додано: Вів 21 січ, 2020 17:01
Додано: Вів 21 січ, 2020 17:07
Почему не пишут сколько заработали производители солнечных электростанций на киевлянах?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 21 січ, 2020 17:58
Ага. Точно. І вічний двигун теж вже видумали недавно. В сусіда от стоїть і працює!
Ви хоч фізику згадайте перед тим як таке писати.
І "окупаемость" 2 роки це фантастика. Якщо після всіх сплат і податків вийде 5 років - рахуйте що дуже пощастило.
P.S. в мене сонячна станція 13 кіловат на даху вже три роки, так що я трохи в темі...
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