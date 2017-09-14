Скільки кияни заробили на домашніх сонячних електростанціях

Додано: Сер 22 січ, 2020 14:03

N0mad написав: По факту у нас 1 КВт панелей даёт 1 МВт электроэнергии в год. В южных областях до 1.2, в северных до 0.9

Сами панели стоят ~270$ за 1 КВт.

Плюс инвертор, плюс провода, крепёж и мелочёвка.

От этого можно посчитать окупаемость и всё остальное.



...и расчётная окупаемость получается в районе 2-2.5 лет, что как-бы намекает на необходимость понижения тарифов. По факту у нас 1 КВт панелей даёт 1 МВт электроэнергии в год. В южных областях до 1.2, в северных до 0.9Сами панели стоят ~270$ за 1 КВт.Плюс инвертор, плюс провода, крепёж и мелочёвка.От этого можно посчитать окупаемость и всё остальное....и расчётная окупаемость получается в районе 2-2.5 лет, что как-бы намекает на необходимость понижения тарифов.

Если все вышеприведенные цифры реальны, то это говорит лишь о том, что в своём нынешнем состоянии солнечная энергетика неконкурентноспособна и порождена каким-то экологическим помешательством и существует только за счёт дотаций (зелёного тарифа). Если взять среднюю оптовую цену на электричество в 1600 грн. МВт*ч, то электростанция в 30 кВт будет давать в год 30 МВт*ч, что составляет 48 000 грн/год или ~ $1980 в год. От сюда следует, что срок окупаемости электростанции ~ 15 лет или больше, т.к. со временем эффективность батарей падает на 20%. Даже если хорошие батареи могут прослужить до 25 лет, судя по отзывам на форумах и опыта владельцев, солнечная система такого возраста будет требовать постоянного обслуживания, стоимость которого не позволит получить хоть какую-то прибыль, достойную внимания. А если рассматривать полностью автономную систему, с аккумуляторными батареями, срок службы которых около 12 лет, то ни о какой окупаемости речь вообще не идёт. Вся эта "зелёная" энергетика - просто паразит, который за счёт дотаций повышает тарифы традиционной генерации и оправдана только в малонаселённых, труднодоступных местах. Ядерная и, впоследствии, термоядерная энергетика - вот это будущее для человечества. Зелёный тариф, насколько я знаю, постепенно снижают. И когда его вообще уберут, весь этот искусственно раздутый пузырь непременно схлопнется без дотаций.