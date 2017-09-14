|
|
|
Скільки кияни заробили на домашніх сонячних електростанціях
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:08
Научитесь добавлять к новостям пометку - РЕКЛАМА
-
Delta7
-
-
- Повідомлень: 113
- З нами з: 01.10.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 січ, 2020 14:03
N0mad написав:
По факту у нас 1 КВт панелей даёт 1 МВт электроэнергии в год. В южных областях до 1.2, в северных до 0.9
Сами панели стоят ~270$ за 1 КВт.
Плюс инвертор, плюс провода, крепёж и мелочёвка.
От этого можно посчитать окупаемость и всё остальное.
...и расчётная окупаемость получается в районе 2-2.5 лет, что как-бы намекает на необходимость понижения тарифов.
Если все вышеприведенные цифры реальны, то это говорит лишь о том, что в своём нынешнем состоянии солнечная энергетика неконкурентноспособна и порождена каким-то экологическим помешательством и существует только за счёт дотаций (зелёного тарифа). Если взять среднюю оптовую цену на электричество в 1600 грн. МВт*ч, то электростанция в 30 кВт будет давать в год 30 МВт*ч, что составляет 48 000 грн/год или ~ $1980 в год. От сюда следует, что срок окупаемости электростанции ~ 15 лет или больше, т.к. со временем эффективность батарей падает на 20%. Даже если хорошие батареи могут прослужить до 25 лет, судя по отзывам на форумах и опыта владельцев, солнечная система такого возраста будет требовать постоянного обслуживания, стоимость которого не позволит получить хоть какую-то прибыль, достойную внимания. А если рассматривать полностью автономную систему, с аккумуляторными батареями, срок службы которых около 12 лет, то ни о какой окупаемости речь вообще не идёт. Вся эта "зелёная" энергетика - просто паразит, который за счёт дотаций повышает тарифы традиционной генерации и оправдана только в малонаселённых, труднодоступных местах. Ядерная и, впоследствии, термоядерная энергетика - вот это будущее для человечества. Зелёный тариф, насколько я знаю, постепенно снижают. И когда его вообще уберут, весь этот искусственно раздутый пузырь непременно схлопнется без дотаций.
-
GUD
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 07.09.15
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|