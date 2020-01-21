Здравствуйте!
Периодически задумываюсь о сервисах начисления кешбека, которые сейчас активно рекламируются. Такой вопрос возник - кто-то пользуется реально данными сервисами, и есть ли в них смысл?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:10
Сервис кешбеков
Здравствуйте!
Периодически задумываюсь о сервисах начисления кешбека, которые сейчас активно рекламируются. Такой вопрос возник - кто-то пользуется реально данными сервисами, и есть ли в них смысл?
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:21
sergiylfc Пользуюсь давно,проблем с выплатми нет.
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:15
Re: Сервис кешбеков
Неплохой сервис с объемным списком магазинов:
Додано: Сер 22 січ, 2020 15:29
Re: Сервис кешбеков
Сенс однозначно є. Головне - уважно читати правила і умови + якщо щось не ясно - не соромитися/лінуватися писатися в підтримку. Користуюся більше року
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