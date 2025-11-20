|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 лис, 2025 22:26
Кажуть одного лисого гагауза якось філіпінка пробувала розвести на секс. Але у неї нічого не вийшло, бо у нього колись одного разу вже був секс, і цей гештальт у нього закритий.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17208
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2539 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему