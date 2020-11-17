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Сервис кешбеков

Сервис кешбеков
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:46

Re: Сервис кешбеков

https://hellocashback.com.ua
В первую очередь интересен кешбэком на бронирования на Airbnb. Всего 2%, но это чуть ли не единственный сервис, который работает с Airbnb. Процент кешбэка плюс-минус такой же, как и у упомянутых выше сервисов.
ingtrans
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Повідомлень: 3188
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Подякував: 93 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:05

Я вже більше 3 років користуюся сервісом Payback - https://payback.ua/hOX7z (посилання реферальне). За цей час сума кешбеку більше 15к. Що найбільше радує в них це програма лояльності - чим більше отримав кешбеку - тим більший його відсоток. Наприклад Aliexpress у мене зараз 7%. Виведення бонусу від 10 грн. Адекватна служба підтримки. Постійно проводять якісь акції. Кількість партнерів постійно зростає.
Sirchyk
 
Повідомлень: 148
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Подякував: 330 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:11

cashback.ru

По некоторым магазинам лучшее предложение. Вывод на прихват через wise трансфер из Европы
proftpd66
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Повідомлень: 4546
З нами з: 22.12.16
Подякував: 348 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:56

Re: Сервис кешбеков

что скажете о сервисе кэшбэк от компании NPBFX? были какие-то проблемы с выводом?
МиколаКуц
 
Повідомлень: 9
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:50

Всегда сравниваю проценты.
Часто наибольший в сервисе Гриваси https://grivasi.com/ua/welcome/?user=3125.
Например на Iherb - 4.5%. Большего нигде не видел.
Alexey_k9
 
Повідомлень: 153
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:56

спасибо за информацию
ann_manoff
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Повідомлень: 7
З нами з: 03.02.20
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:43

Opera запустила в Украине сервис кешбека: он работает прямо в браузере

від 1 до 30%

https://ain.ua/2021/11/12/opera-zapusti ... -keshbeka/
greenozon
 
Повідомлень: 12044
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  #<12
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