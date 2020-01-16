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Інтернет у села: мобільні
оператори України подали заяву...

Інтернет у села: мобільні оператори України подали заяву...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:55

Інтернет у села: мобільні оператори України подали заяву...

Пропонуємо до обговорення:
Мобільні оператори України «Київстар», Vodafone і lifecell подали в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), спільну заяву про перерозподілу частот LTE в діапазоні 900 МГц.

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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:55

Пока они туда дойдут со своими 2 Мбит, это будет уже никому не нужно.
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