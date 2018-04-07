Finance.ua: Сколько стоит жить в Варшаве?

История одного украинца
Меня зовут Михаил, я – IT-специалист. В 2015 году после 20 лет жизни в Киеве я перебрался в Варшаву. Пяти лет мне хватило, чтобы плотно обосноваться на новом месте: получить вид на жительство, успешно сдать госэкзамен на знание польского языка на уровне С1 (повышенная сложность). С каждым годом в Польшу едет все больше украинцев. Поэтому я решил поделиться своими наблюдениями и рассказать, во сколько обходиться жизнь в польской столице.
Дивися повний текст Сколько стоит жить в Варшаве?