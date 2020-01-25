Додано: Нед 26 січ, 2020 10:45

PasserBy написав: Интересно ыло бы посмотреть технико-экономическое обоснование с расчетами стоимости кВтчаса Интересно ыло бы посмотреть технико-экономическое обоснование с расчетами стоимости кВтчаса

А они не могут рассчитать... ведь выплата по "зеленому тарифу" привязана к курсу евро..если брать на текущий момент то выкупают по 5+ грн/1кВт.. добавим компенсации потерь при транспортировке устаревшими ЛЭП - около 30% то есть потребитель уже имеет конечнцю цену по 1,5 грн +5 = 6,5 грн а еще за транспортировку платить надо .. в общем в районе 10 грн/кВт будем иметь... это если гривна не просядет...В общем у покусанного Омельяном Ожеля планы те еще... надежда одна Ожель как и строитель гуперлупов с неопланами, кроме бла .. бла ничего не сделает и отправиться туда куда и Омельян...PS как повлияет в случае реализации этот безумный план на стоимость жизни?? Простой пример у меня хлебопечка на кухне стоит..потребляет порядка 2Квт для выпекания 1 булки хлеба.. то есть при реализация плана ГОЭРЛО от пана Ожеля стоимость энергетической составляющей в булке будет не менеее 20 грн + стоимость сырья..Если построить реактор АЭС на Хмельницкой АЭС есть места под два реактора .. то стоимость 1 Квт будет порядка 1-2 грн и энергосоставляющая в булке хлеба будет не более 3-4 грн.. Думаю понятно 20 грн и 3-4 грн...и так во всем..