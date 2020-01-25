До 2050 року рівень відновлюваних джерел енергії в загальному енергобалансі країни зросте до 70%.
Дивися повний текст До 2050 року в Україні буде 70% \"зеленої\" енергетики і 20-25% атомної - Мінекоенерго.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 08:25
До 2050 року в Україні буде 70% "зеленої" енергетики і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До 2050 року в Україні буде 70% \"зеленої\" енергетики і 20-25% атомної - Мінекоенерго.
Додано: Нед 26 січ, 2020 09:13
Чомусь міністр енергетики не розуміє , що енергозбереження і енергоефективнісь повинні бути основними напрямками ,а не одними з інших. Разом зі заміною імпортних енергоносіїв, особливо газу і вугілля...
Додано: Нед 26 січ, 2020 10:12
Интересно ыло бы посмотреть технико-экономическое обоснование с расчетами стоимости кВтчаса
Додано: Нед 26 січ, 2020 10:45
Re: До 2050 року в Україні буде 70%
А они не могут рассчитать... ведь выплата по "зеленому тарифу" привязана к курсу евро..если брать на текущий момент то выкупают по 5+ грн/1кВт.. добавим компенсации потерь при транспортировке устаревшими ЛЭП - около 30% то есть потребитель уже имеет конечнцю цену по 1,5 грн +5 = 6,5 грн а еще за транспортировку платить надо .. в общем в районе 10 грн/кВт будем иметь... это если гривна не просядет...В общем у покусанного Омельяном Ожеля планы те еще... надежда одна Ожель как и строитель гуперлупов с неопланами, кроме бла .. бла ничего не сделает и отправиться туда куда и Омельян...
PS как повлияет в случае реализации этот безумный план на стоимость жизни?? Простой пример у меня хлебопечка на кухне стоит..потребляет порядка 2Квт для выпекания 1 булки хлеба.. то есть при реализация плана ГОЭРЛО от пана Ожеля стоимость энергетической составляющей в булке будет не менеее 20 грн + стоимость сырья..
Если построить реактор АЭС на Хмельницкой АЭС есть места под два реактора .. то стоимость 1 Квт будет порядка 1-2 грн и энергосоставляющая в булке хлеба будет не более 3-4 грн.. Думаю понятно 20 грн и 3-4 грн...и так во всем..
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:33
К 2025-му году не будет всей этой клоунады в правительстве.
Надеюсь, что кто на что заслужил, понесут справедливое наказание.
Додано: Нед 26 січ, 2020 19:36
Оржель - банальный популист.
Я могу сказать что-то типа: "в 2070 году Украина станет первой в Европе по экономике, военному потенциалу, уровню образования и медицине".
Кто это проверит, за неправдивую информацию его накажут?
Это обычная ложь, популизм, все во имя хайпа.
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