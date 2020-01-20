Впродовж перших трьох місяців 2020 року домогосподарства, що використовують газ для опалення будинків, платитимуть на 30 - 35% менше, ніж в І кварталі 2019 року.
Дивися повний текст Автономне опалення заощадить українцям 30-35% за доставку газу.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 10:51
Автономне опалення заощадить українцям 30-35% за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Автономне опалення заощадить українцям 30-35% за доставку газу.
Додано: Вів 28 січ, 2020 10:52
да только очень сложно в многоквартирных домах отказаться от Центрального отопления то есть практически не реально это сделать по закону .... слишком много не исполняемых условий для этого , как то отключение до 70% жильцов от Центрального отопления ...
Додано: Вів 28 січ, 2020 11:18
В новых домах часто и так уже стоят "крышные" котельные. В "старых" -- если есть ОСББ после объяснения (а еще пара сюжетов в новостях была) -- народ обычно соглашается на автономку перейти.
Проблема обычно с хрущами/совсем старым фондом -- где большинство -- субсидианты -- им все пофигу
Додано: Вів 28 січ, 2020 11:21
В статье умалчивается, сколько придется платить после окончания отопительного сезона.
А теперь смотрим, что было опубликовано ранее.
https://news.finance.ua/ru/news/-/46269 ... tavku-gaza
Т.е. при потреблении 170 кубов в год около 16 грн. ежемесячно.
170 кубов в год при автономном отоплении газом ну никак не может быть. У кого такое отопление, может сам подставить реальную цифру.
А при 1600 кубов в год? Около 150 грн. ежемесячно?
Круглый год, даже летом, когда потребляемый объем газа в месяц 3-5 кубов надо будет платить примерно 21-35 грн. за сам газ ( 6,913992 грн. за м³ -
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