Автономне опалення заощадить українцям 30-35% за...

Додано: Вів 28 січ, 2020 11:21

Например, домохозяйство в Полтавской области, которое потребляет 1600 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 460 гривен вместо 720 гривен.

Стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит только от объемов потребления.



«За основу берется объем потребления газа в течение «газового года». Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года», – сказано в сообщении.



Для домохозяйств с плитой и колонкой, которые используют 170 кубометров газа в год, или 14-15 кубометров в месяц, ежемесячный платеж за доставку не будет превышать 16 грн.

В статье умалчивается, сколько придется платитьотопительного сезона.А теперь смотрим, что было опубликовано ранее.Т.е. при потреблениикубов в год окологрн. ежемесячно.170 кубов в год при автономном отоплении газом ну никак не может быть. У кого такое отопление, может сам подставить реальную цифру.А прикубов в год? Окологрн. ежемесячно?Круглый год, даже летом, когда потребляемый объем газа в месяц 3-5 кубов надо будет платить примерногрн. за сам газ ( 6,913992 грн. за м³ -грн. за доставку.